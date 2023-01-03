نصرالله بأول كلمة له بعد الإشاعات عن مرضه "لا يوجد سبب للقلق"

وكانت اشاعات مختلفة انتشرت حول اصابة نصرالله وكونه مرتبط بأجهزة تنفس

بعد إلغاء كلمتين واثارة موجة من الشائعات حول حالته الصحية، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة له مساء اليوم تطرق خلالها لعدد من القضايا وقال في مستهل كلمته :"لقد تحمست وجهزت نفسي، لكن لله كانت إرادة أخرى، رغبنا بأن نكون صريحين معكم لأن إلغاء الخطاب بعد الترقب كان سيترك مساحة كبيرة للتحليلات، أتأسف بأن تسببت بقلقكم وشكرا على أطيب التمنيات والحب".

وأضاف نصر الله "رأيت جزءا مما قيل في الإعلام الإسرائيلي وجزء من الاعلام الخليجي بأنني كنت مرتبطا بأجهزة التنفس وغيرها، اذن أود أن أكون شفافا معكم، لا يوجد ما يقلق، يوجد لدي حساسية بالقصبة الهوائية منذ 30 عاما، هذا فاجئني يوم الجمعة لذلك اضطررنا الى الغاء الخطاب، لا أعاني من شيئ، فقط رشح مثل الجميع".

وتطرق نصر الله الى دخول الوزير بن غفير الى الحرم القدسي متوجها الى دول العالم :"إن لم ترغبوا بوقوع حرب في المنطقة- يجب عليكم كبح جماح هؤلاء المجانين" واضاف "ما حدث اليوم، مثل ايضا المواقف الفلسطينية ومواقف الدول العربية العديدة، يثبت أنهم يسيرون في اتجاه خاطئ. إن تم انتهاك المسجد الأقصى والأماكن المقدسة من جانب هؤلاء الأشخاص، هذا لن يفجر الوضع في فلسطين فقط وإنما في المنطقة كلها".

كما هاجم نصر الله الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تم تنصيبها الخميس الماضي وقال إن الحكومة الجديدة التي تضم حسب تعبيرة "فاسدين، مجانين ومتطرفين" لا تخيفه".

ويشار الى أن نصر الله الغى خطابا له نهاية الأسبوع الماضي، وذكر المقربون منه أن السبب هو نزلة برد، ويوم الأحد انتشرت أنباء أنه يخضع للعلاج في العناية المركزة.

ويشار الى إن نصر الله ذي الـ 62 عاما أصيب بالماضي بكورونا ويعاني من أمراض مختلفة، ويقدر مسؤولون استخباراتيون عرب أن الحديث يدور عن حالة طبية أخطر من نزلة برد. كما أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن تدهور حالة نصر الله الصحية.