نحو 130 مجندة إسرائيلية تلقت استدعاء للخدمة في وحدات خاصة

هذا يأتي في إطار الطلب المتزايد من جانب النساء لأداء الخدمة في الوحدات الخاصة

تلقت 130 مجندة في الجيش الإسرائيلي استدعاء لوحدة ياهلوم (وحدة هندسة قتالية خاصة تابعة لسلاح الهندسة الإسرائيلي) ، وبحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ستخضع المرشحات اللواتي يصل طولهن إلى 1.64 مترا ووزنهن 67 كيلوغراما، الى تدريب بعد التجنيد- دورة أذار/مارس 2023، ومن ستنهي الدورة بنجاح ستبدأ مسار تأهيل في وحدة ياهالوم.

وذكر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم لحد الآن العثور على 11 مرشحة للخدمة في وحدة الإنقاذ التكتيكية 669، وإن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لدمج كافة المجندين وفقا للاحتياجات التشغيلية، لقدراتهم وملائمتهم للمناصب المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار رغباتهم. وشددوا بالجيش الإسرائيلي على أن "طرق اختيار المرشحين للخدمة في كلا الوحدتين تم ملائمتها بحيث تجري بدون أي تغيير في المعيار التشغيلي".

هذا البيان هو جزء من "الثورة الجندرية" في الجيش الإسرائيلي والتي تطورت بالعقود الأخيرة في أعقاب الطلب المتزايد من جانب النساء للخدمة في مناصب قتالية. رئيس هيئة الأركان كوخافي وافق على استنتاجات اللجنة التي أقيمت بالخصوص، وقدمت الى المحكمة العليا في إطار دعوى طالبت فيها الدولة السماح للنساء الانضمام الى دوريات ووحدات خاصة.