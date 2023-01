تقرير: ارتفاع معدل قتل النساء في إسرائيل في عام 2022 بنسبة 50 في المائة

شهدت إسرائىل، سنة 2022، إرتفاع بنسبة 50 في المائة في عدد حالات قتل النّساء مقارنة بالسنة 2021، حيث قُتلت 24 امرأة.

وأفاد تقرير صادر عن قوات الجيش الإسرائيلي، توصلت i24NEWS به، أن "24 امرأة قُتلت العام الماضي في إسرائيل "على أساس جنسهن"، ونصف النساء المقتولات كُنّ من المجتمع العربي، الذي يشكل 21 في المائة من عامة السكان.

وفي هذا السياق، قالت بروفيسور شالفا ويل، باحثة في كلية التربية في الجامعة العبرية، "بعد انخفاض عدد حالات قتل النساء في سنة 2021 ، هناك زيادة كبيرة هذه السنة في إسرائيل التي قُتلت فيها امرأة على يد رجال لكونهنّ نساء"، وأضافت "يجب أن نوقف العنف والقضاء على هذا الاتجاه المخيف".