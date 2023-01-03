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الجيش الإسرائيلي يحقق في محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

i24NEWS

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القبة الحديدية الاسرائيلية تعترض صاروخا اطلق من قطاع غزة
Yonatan Sindel/Flash90القبة الحديدية الاسرائيلية تعترض صاروخا اطلق من قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يحقق في محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صاروخ فاشل من غزة باتجاه إسرائيل، وسقط داخل القطاع ولم يعبر الحدود"، مضيفا أنه "يحقق في ملابسات هذه المحاولة الفاشلة وأنه لم تقع إصابات.".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، "تم الكشف عن إطلاق صاروخ فاشل وسقوطه في أراضي قطاع غزة" ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار في إسرائيل.

وتأتي محاولة الإطلاق في أعقاب تهديدات الجماعات في قطاع غزة، والتي تضمنت وعود وجاء التصعيد ردا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد ، إيتمار بن غفير ، الحرم القدسي للمرة الأولى كوزير.

وكانت حركة حماس قد عقبت الثلاثاء على خطوة وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بزيارة الحرم القدسي على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم أن "جريمة الوزير الصهيوني الفاشي في اقتحام المسجد الأقصى هي استمرار لعدوان الاحتلال وحربه على الهوية العربية".

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