إسرائيل: مقتل 44 جنديًا سنة 2022 معظمهم خارج مناطق القتال

يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 13 حالة وفاة (42 المائة) مقارنة بسنة 2021، بينما قتل جنديان آخران في القتال مقارنة بسنة 2021

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في تقرير له، أن 44 جنديا لقوا حتفهم في سنة 2022، ومعظمهم كانوا خارج أماكن القتال، وأوضحت المعطيات، أنه قُتل 3 جنود أثناء القتال، و 17 في حوادث ، و 14 في حالات انتحار مشتبه بها، و 10 بسبب المرض.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 13 حالة وفاة (42 المائة) مقارنة بسنة 2021، بينما قتل جنديان آخران في القتال مقارنة بسنة 2021، وأصيب أربعة جنود أقل بجروح خطيرة أثناء العمل. كما حدثت زيادة في عدد الجنود الذين قتلوا في حوادث التدريب والطيران والعمليات ، فضلاً عن الغرق.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل أربعة جنود في حوادث المرور في عام 2022 مقارنة بالعام السابق ، بينما أصيب 20 آخرون بجروح خطيرة في مثل هذه الحوادث.

في غضون ذلك، ارتفع عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي في عام 2022، حيث انتحر ثلاثة جنود آخرين في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، وتم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد محاولات الانتحار.

في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قيد الوصول إلى الأسلحة النارية، وزاد من تدريب العاملين في مجال الصحة العقلية والتدريب والاستشارات في قواعده.