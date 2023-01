مقتل عنصر بالحرس الثوري بعد إطلاق النار عليه أمام منزله

افادت الوكالات الايرانية "ايرنا" و"تسنيم" عن مقتل قاسم فتح الله أحد عناصر قوات "محمد رسول الله" التابعة للحرس الثوري الايراني مساء اليوم خلال تواجده خارج منزله، وبحسب التقارير عثر عليه ميتا عند مدخل منزله بعد إطلاق عليه أربعة رصاصات.

وأفادت تقارير محلية أن "الشهيد فتح الله" خدم كضابط في قاعدة "ثأر الله" التابعة للباسيج (منظمة عسكرية تطوعية تابعة للحرس الثوري الايراني)، بالقرب من مسجد الإمام ساجد في حي المختاري في طهران. ووصفت قنوات ايرانية استهدافه بأنها "عملية إرهابية".

يشار الى أنه يتم اليوم في ايران وفي مناطق أخرى بالشرق الأوسط واقعة تحت النفوذ الايراني إحياء الذكرى الثالثة لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي-منظمة عراقية تابعة للحرس الثوري الايراني.