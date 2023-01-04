تعليق نشاط ضابط ومقاتلين بعد "نسيان" مجندة إسرائيلية لوحدها في قرية الرام

لسبب غير واضح بقيت المجندة لوحدها في الشارع بدون اي اتصال بصري مع زملائها

بعد نسيان مجندة من حرس الحدود الإسرائيلي في بلدة الرام القريبة من القدس لوحدها في الشارع، والتي تعتبر منطقة معادية لقوات الأمن الإسرائيلي، أمر قائد الحرس الحدود المقدم أمير كوهين، بتعليق النشاط العملياتي للضابط والمقاتلين المتورطين بالقضية حتى انتهاء التحقيقات. اضافة إلى إصدارة أمر بفرض حظر تدريبات وأنشطة عملياتية في وحدات حرس الحدود.

وبعد إصداره أوامر بإجراء تحقيق فوري حول الحدث، عرضت أمام كوهين معطيات التحقيقات الأولية، وبالإضافة الى تعليق نشاط المتورطين بالحدث، أمر قائد السلك بفرض حظر تدريبات وأنشطة عملياتية في وحدات حرس الحدود بهدف التعلم، التدريبات والدروس من التحقيقات الأولية حول الأنشطة العملياتية التي نفذتها قوة حرس الحدود في بلدة الرام بالضفة الغربية والتي خلالها رؤية المقاتلة وحدها بدون قوات إضافية.

ويشار الى أنه تم توثيق بشريط فيديو المجندة من قبل فلسطيني من البلدة، وتم رؤيتها وهي تتحدث بالهاتف مع باقي أفراد الوحدة وهي لوحدها تماما. ومن التحقيقات الأولية يتضح أن الطاقم دخل إلى البلدة لاعتقال متورطين بأعمال عنف ولسبب غير واضح تم إبقاء المجندة لوحدها بالمكان، بدون تواصل بصري مع زملائها بالوحدة.