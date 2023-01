وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره البحريني يبحثان الأوضاع السياسية في المنطقة والتعاون الثنائي بين الجانبين

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية تطوير العلاقات الثنائية، و الأوضاع السياسية في المنطقة.

وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، التهاني لنظيره الإسرائيلي على توليه منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، متمنيا له التوفيق.

وفي نفس السياق، كتب دبلوماسي إسرائيلي كبير على تويتر أمس الثلاثاء، أن الجانبان ناقشا "خططا ذات مغزى" من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين.