وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره البحريني يبحثان الأوضاع السياسية في المنطقة والتعاون الثنائي بين الجانبين

وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، التهاني لنظيره الإسرائيلي على توليه منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، متمنيا له التوفيق.

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية تطوير العلاقات الثنائية، و الأوضاع السياسية في المنطقة.

وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، التهاني لنظيره الإسرائيلي على توليه منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، متمنيا له التوفيق.

وفي نفس السياق، كتب دبلوماسي إسرائيلي كبير على تويتر أمس الثلاثاء، أن الجانبان ناقشا "خططا ذات مغزى" من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين.

https://twitter.com/i/web/status/1610184580513808386 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجرى خلال الاتصال الهاتفي "التأكيد على أهمية الارتقاء بهما إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، وبحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك".

وجاءت المكالمة بين كوهين والزياني وسط ظهور بوادر قلق بشأن مسار العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

وكانت البحرين، قد انتقدت أمس الثلاثاء، زيارة إيتمار بن غفير المفاجئة إلى الحرم القدسي الشريف. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الزيارة "استفزاز ضد المسلمين وانتهاك للقانون الدولي".