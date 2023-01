استطلاع: 70 في المائة من الإسرائيليين العلمانيين قلقون بشأن مستقبلهم في ظل الحكومة الجديدة

أصدر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية استطلاعًا، اليوم الأربعاء، تبين من خلاله، أن 70 في المائة من اليهود العلمانيين في إسرائيل قلقون بشأن الحفاظ على أسلوب حياتهم في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة"، التي تعتبر الأكثر تديناً ويمينية في تاريخ البلاد.

كما أكد الاستطلاع ، الذي أجراه مركز "فيتربي" لدراسة الرأي العام والسياسات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن "حوالي 75 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن تأثير المجتمع الأرثوذكسي المتطرف على السياسة الإسرائيلية كبير جدً مقارنة بنصيبهم في السكان".

من جهة أخرى، أكد 57 في المائة من المستطلعين أن "تأثير النساء ومجتمع المثليين على السياسة الإسرائيلية أقل من تمثيلهم في سكان البلاد".