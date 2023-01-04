استطلاع: 70 في المائة من الإسرائيليين العلمانيين قلقون بشأن مستقبلهم في ظل الحكومة الجديدة

من جهة أخرى، أكد 57 في المائة من المستطلعين أن "تأثير النساء ومجتمع المثليين على السياسة الإسرائيلية أقل من تمثيلهم في سكان البلاد".

أصدر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية استطلاعًا، اليوم الأربعاء، تبين من خلاله، أن 70 في المائة من اليهود العلمانيين في إسرائيل قلقون بشأن الحفاظ على أسلوب حياتهم في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة"، التي تعتبر الأكثر تديناً ويمينية في تاريخ البلاد.

كما أكد الاستطلاع ، الذي أجراه مركز "فيتربي" لدراسة الرأي العام والسياسات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن "حوالي 75 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن تأثير المجتمع الأرثوذكسي المتطرف على السياسة الإسرائيلية كبير جدً مقارنة بنصيبهم في السكان".

من جهة أخرى، أكد 57 في المائة من المستطلعين أن "تأثير النساء ومجتمع المثليين على السياسة الإسرائيلية أقل من تمثيلهم في سكان البلاد".

https://twitter.com/i/web/status/1610287491013017600 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبعد شهرين من الانتخابات، كان هناك انخفاض بنسبة 6 بالمائة في المتوسط ​​في التفاؤل بشأن مستقبل حكومة إسرائيل الديمقراطية، حيث انخفض من 46 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 40٪ في ديسمبر/كانون الأَول، بين اليهود، كما انخفض معدل التفاؤل من 48 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 42٪ في ديسمبر/كانون الأَول، بينما انخفض بين العرب من 34 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 33 في المائة في ديسمبر/كانون الأَول.

وفيما يتعلق بوضع إسرائيل الدولي، يتوقع 85 في المائة من المستطلعين اليساريين حدوث تغيير نحو الأسوأ مقابل 74 في المائة من الجمهور الوسطي. من ناحية أخرى، يعتقد 36 في المائة فقط من اليمين الإسرائيلي أن موقف الدولة سيتقوض مع الحكومة الجديدة.