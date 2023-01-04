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تقرير لبناني: السلطات اللبنانية تعتقل ناشط سابق بحزب الله بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي

i24news

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مقاتل لبناني من حزب الله يحمل مدفعه الرشاش وهو يقف حراسة على سطح مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت ، لبنان.
AP Photo/Hussein Mallaمقاتل لبناني من حزب الله يحمل مدفعه الرشاش وهو يقف حراسة على سطح مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت ، لبنان.

بحسب التقرير تم تجنيد اللبناني وهو ناشط سابق في حزب الله بعد اغواءه من قبل شابة بلجيكية

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم أن قوات الأمن اعتقلت لبنانيا بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي، وبحسب التقرير، اللبناني كان ناشطا سابقا في صفوف حزب الله طرد من التنظيم بسبب مشاكل سلوكية، وانتقل للعيش في إفريقيا وعمل هناك على مدار عام ونصف في شركة أمن. 

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وذكر التقرير أن الناشط اللبناني تم إغواءه من قبل شابة بلجيكية تعرف عليها في أحد المقاهي في العاصمة سيرليون، وأقام معها علاقة جنسية تم تسجيلها من قبل الموساد، والذين بدورهم هددوه أنه في حال عدم تعاونه معهم سيبعثون هذه الفيديوهات إلى عائلته. 

وذكرت الصحيفة اللبنانية إنه خلال التحقيق معه من قبل رجال الموساد حول التخصصات التي اكتسبها خلال نشاطه في حزب الله، والأسلحة التي تدرب عليها، وقواعد التدريبات، والأماكن التي حارب بها، والأسلحة الخفيفة والثقيلة التي يستخدمها التنظيم، ودورات الإنقاذ القتالي والدفاع عن النفس.  

كما سئل خلال التحقيق من قبل رجال الموساد حول أسماء نشطاء حزب الله الذين انتقلوا للعيش في إفريقيا. ونشرت الصحيفة أنه بعد التحقيق معه من قبل رجال الموساد، طلبوا منه العودة الى لبنان والانضمام مجددا الى صفوف التنظيم. 

وبحسب التقرير، في تشرين أول/سبتمبر الماضي اعتقل من قبل قوات الأمن في لبنان واعترف خلال التحقيقات أنه نفذ مهمات عديدة وإنه حصل على أجهزة الكترونية من مشغليه لنقل معلومات مشفرة. 

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