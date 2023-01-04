مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفجين" معرضة للخطر

قال نويل كوران في رسالته: "نحن نثق في أن الحكومة الجديدة ستحافظ على استقلال "كان" وتمكنه من الاستمرار في أداء مهمته في مجتمع ديمقراطي".

أعرب المدير العام للاتحاد الأوربي للإذاعة والتلفزة، نويل كوران، في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، عن قلقه بشأن الإغلاق المحتمل لقسم الأخبار في هيئة الإذاعة الإسرائيلية، حيث تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي الجديد، شلومو كارهي، مؤخرًا بخصوص هذا الموضوع.

وقال نويل كوران في رسالته: "نحن نثق في أن الحكومة الجديدة ستحافظ على استقلال "كان" وتمكنها من الاستمرار في أداء مهمتها في مجتمع ديمقراطي".

من جهته قال شلومو كارهي، "بقدر ما أتذكر، أعلنا استقلالنا كدولة يهودية وديمقراطية قبل حوالي 75 عامًا. انتخب مواطنو إسرائيل حكومة يمينية لتنفيذ أجندة اقتصادية ليبرالية ، بما في ذلك مفهومة في سوق الإعلام. أنا ملتزم للجمهور الإسرائيلي وليس لجهة أجنبية".

وأضاف شلومو كارهي، "سنجد الحل الذي من شأنه أن يوازن بين التعبير الثقافي لإسرائيل الذي نريد تقديمه إلى سوق الإعلام".

وبدون قسم إخباري نشيط، لن تفي الشركة بالتزام الخدمة العامة، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في أهليتها للعضوية في الاتحاد الأوربي للإذاعة والتلفزة، وقدرة إسرائيل على المشاركة في الأحداث الكبرى، مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفجين".