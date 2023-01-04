بعد نداء ابنة الجاسوس الإسرائيلي لإعادة جثمان والدها إيلي كوهين: وزير الخارجية الاماراتي في سوريا

ابنت الجاسوس الإسرائيلي"أطلب من الإماراتيين الذين لديهم دور كبير في إسرائيل أن يساعدونا على الوساطة وعلى أن نصل لتفاهمات مع السوريين لاستعادة جثمان والدي"

أفادت وكالة"سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي للإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، لبحث "التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين".

ويذكر أن صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، قد ناشدت دولة الإمارات، التوسط لإعادة رفات والدها الذي أُعدِم في سوريا عام 1965، وقالت ابنة الجاسوس كوهين في مقابلة مع قناة I24NEWS، نشرت في 26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم: "أطلب من الإماراتيين الذين لديهم دور كبير في إسرائيل والمجتمع الدولي أن يساعدونا على الوساطة وعلى أن نصل لتفاهمات مع السوريين من أجل إعادة جثمان والدي".

وقال صوفي بن دور"أعتقد أن هذه فكرة ممتازة، لم أفكر بها لوحدي، لكن أعتقد أن هذه وسيلة ممتازة، التوجه من خلال قناة عربية (في إشارة للإمارات) وأعتقد أنه يمكن أن نحصل على إجابات أفضل وإن كان هناك محفز يمكن تنفيذ ذلك في الواقع وأن نتوجه بشكل رسمي للسفير الإماراتي في البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة عائلة كوهين والسلطات الإسرائيلية شهدت توترًا لفترة طويلة، وسط تراشق وتبادل تهم حول خلفية القبض على كوهين وكشف أمره في سوريا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أجرى زيارة إلى الإمارات في شهر مارس/آذار المنصرم، وهي أول زيارة إلى دولة عربية منذ اندلاع أحداث 2011، حيث اجتمع مع عدد من قادة الدولة.

وفي السياق كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد وصل ، في وقت سابق من اليومالأربعاء، إلى أبوظبي في زيارة عمل قصيرة، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فإن العاهل الأردني سيلتقي، رئيس الإمارات الشقيقة.الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.