إيران تستدعي السفير الفرنسي لديها "للاحتجاج على سلوك صحيفة شارلي إبدو"

"هذا السلوك، يتعارض ومبدا حرية التعبير وفقا لمعايير وضوابط القانون الدولي،و يشكل انتهاكا لحرمة الشخصيات والشعوب واطلاق حملة نشر الاكاذيب والعبارات"

ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن الخارجية الايرانية استدعت السفير الفرنسي لديها، للاحتجاج على سلوك صحيفة "شارلي إبدو على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للمقدسات الدينية والوطنية في إيران التي نشرتها"، ومن جانبه، قال السفير الفرنسي، إنه سينقل على الفور احتجاج طهران للسلطات الفرنسية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "إيران لن تسمح أبداً بإهانة مقدساتها وقيمها الإسلامية"، مشدداً على أنه "لا يحق لفرنسا بذريعة حرية التعبير إهانة مقدسات المسلمين والبلدان الأخرى".وأشارت الخارجية الإيرانية إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة نبي الإسلام والقرآن الكريم ودين الإسلام" مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".

وكانت السفارة الايرانية لدى فرنسا، قد قالت في وقت سابق من ،اليوم الأربعاء، في بيان "هذا السلوك، يتعارض ومبدا حرية التعبير وفقا لمعايير وضوابط القانون الدولي،و يشكل انتهاكا لحرمة الشخصيات والشعوب واطلاق حملة نشر الاكاذيب والعبارات المشينة وبث الكراهية ومثالا واضحا لنقض حقوق الانسان" وتابع البيان"هذا الاجراء يدل على الموقف الانتقائي والمخادع في استخدام مبدا حرية التعبير والذي دابت هذه الصحيفة التي تفخر بسلوكها المشين ومعادتها للدين والقيم الدينية، منذ القدم على توظيفه لتبرير سلوكها المشين وعباراتها البذيئة في حق الشعوب وعقائدها ومقدساتها"

واكد البيان، على ان شارلي ابدو التي تدعي كذبا الدفاع عن حقوق المرأة، ومن خلال نشر صور بذيئة جدا ومشينة في عددها الاخير، اذ ارتكبت ابشع الاساءات في حق المراة، كشفت عن حقيقتها القائمة على استخدام النساء كأداة.

وطالبت السفارة الايرانية في بيانها ايضا، السلطات المعنية الفرنسية "باتخاذ ما يلزم وعلى وجه السرعة، لمنع هذه الصحيفة من الاستمرار في اساءاتها ووقف حلمة نشر الاكاذيب والكراهية المترتبة عليها، باعتبار ذلك سيؤدي قطعا الى نتائج سيئة ومخربة على صعيد العلاقات بين الشعبين والبلدين."

وكانت صحيفة "شارلي ابدو"قد اقدمت على تنظيم مسابقة دولية للكاريكتور وارفقت غلاف عددها الأخير بصور "بذيئة للغاية وعبارات مشينة"، ذات صلة بهذه المسابقة.