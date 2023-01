إسرائيل: وزير القضاء يعلن عن خطته الإصلاحية في جهاز القضاء عشية بت المحكمة العليا بتعيين درعي وزيرا

من المتوقع أن يعقد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نيته تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، وإدخال عدد أكبر من السياسيين إلى اللجنة. ويتوقع أيضا أن يفصح عن نيته العمل بصورة سريعة على سن قانون أساس: التشريع، بما في ذلك "فقرة التغلب" والتي في رأيه ضرورية للحد من تدخل المحكمة العليا في الإجراءات التشريعية، بما في ذلك الحاجة إلى الموافقة في الكنيست بأغلبية 61 على أي قانون حتى لو يحصل على أغلبية كهذه، وفق النشر في واينت.

ويهدف التعديل في قانون الأساس إلى ضبط وتحديد سلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين، التي يمكن أن تتم وفقًا للاقتراح نفسه، فقط بأغلبية 12 قاضياً من أصل 15، الذين يجتمعون لهذا الغرض بتركيبة موسعة.

يذكر أن خطوة ليفين تأتي قبل يوم واحد من التئام المحكمة الإسرائيلية العليا للبت في قضية شرعية توزير عضو الكنيست آرييه درعي من عدمها، بالطريقة التي تمت. علماً أن المستشارة القانونية للحكومة أعلنت عن رفضها الدفاع عن تعيين درعي وزيرا أمام القضاة.

وفي أول تعقيب له على الالتماسات المرفوعة ضده قال درعي: "أنا أثق بالمحكمة العليا في القدس التي ستنعقد غدًا بتشكيل موسع من 11 قاضياً وستستمع إلى أصوات أكثر من مليوني مواطن إسرائيلي، و 400 ألف ناخب من شاس يريدون أن يرونني وزيرا في حكومة اسرائيل".

وأضاف: "أرحب برد المستشارة القضائية للحكومة، والذي امتد على عشرات الصفحات، والذي دحض الادعاءات الكاذبة التي سمعت ضدي في الأسابيع الأخيرة، والتي بموجبها ضللت المحكمة. وأكدت المستشارة القضائية في إجابتها بأنني فعلا لم ألتزم أبدًا بالانسحاب من الحياة السياسية بشكل دائم وأنني لم أخالف اتفاق الإقرار بالذنب ولم أضلل محكمة الصلح باستقالتي من الكنيست الـ24.

وعقب رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، على خطة الحكومة تلك بقوله: "مثل عصابة من المجرمين، قبل يوم واحد من جلسة المحكمة العليا بشأن قانون درعي، وضعت الحكومة على الطاولة مسدسًا محشوًا. ما يعرضه ياريف ليفين اليوم ليس إصلاحًا قانونيًا، إنه رسالة تهديد. إنهم يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل.