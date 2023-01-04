وزير الأمن يوآف غالانت في محادثته الأولى مع نظيره الأمريكي: ملتزمون بالقيام بكل ما يلزم لمنع إيران نووية

شدد الوزير الإسرائيلي في المحادثة على التزام إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تهدد دولة إسرائيل والعالم بأسره،

أجرى وزير الأمن يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، لأول مرة منذ توليه منصبه، شدد خلالها على أهمية العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة. كما أعرب وزير الأمن عن التزامه بتعميق التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

واستعرض غالانت الوضع الحالي في مختلف القطاعات التي تعمل فيها إسرائيل أمام وزير الدفاع. وشدد الوزير الإسرائيلي في المحادثة على التزام إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تهدد دولة إسرائيل والعالم بأسره، وشدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي بهذا الشأن.

وناقش الوزراء مساهمة "اتفاقيات إبراهيم" في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، وخلصوا إلى أنهم سيعملون على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة.

وشكر الوزير غالانت الإدارة الأمريكية ووزير الدفاع على التزامهما بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العملياتي في الشرق الأوسط، كما اتفق الجانبان على عقد أو لاجتماع عمل لهما في الوقت القريب.