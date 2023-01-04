داني أيالون: "الإمارات ستواصل تعزيز التعاون مع إسرائيل، فهذا من مصلحتهم"

أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد اجتماعا حول "القضية الفلسطينية" غدا الخميس، وسط رد فعل دولي متصاعد على دخول بن غفير للحرم القدسي

قال عضو الكنيست عن حزب الليكود والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة داني أيالون، على قنلة i24NEWS ،مساء الأربعاء ، إن "الإمارات ستستمر في تعزيز التعاون مع إسرائيل، فهذا من مصلحتهم"، وكانت الامارات قد دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء. خول قضية الحرم القدسي بعد أن زار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الموقع المقدس صباح الثلاثاء.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، يعتقد أيالون أن هذه "مسألة داخلية تهم العالم العربي وليست قضية ثنائية بين الإمارات وإسرائيل".

وشدد داني ايالون على أن "إيران تهدد المنطقة فقط وتقوم بأعمال تخريب والإمارات فهمت أن الممثل الأكثر براغماتية هو بنيامين نتنياهو"، بينما يجب أن يتوجه رئيس الوزراء الجديد إلى الإمارات بعد فترة وجيزة من إلغاء رحلته بعد زيارة بن غفير.

وكانت الإمارات والصين، قد طلبت، اليوم الأربعاء، من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لمناقشة قضية الحرم القدسي، مشيرا إلى أن"جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) هو أقدس موقع عند اليهودية وكذلك موقع المسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع في الإسلام" انضمتالسعودية والأردن وقطر إلى الإمارات في إدانة الزيارة الأولى لوزير في الحكومة الإسرائيلية إلى الحرم القدسي منذ خمس سنوات.وانضمت الولايات المتحدة إلى الإدانة، معربة عن "قلقها العميق" من تصعيد بن غفير للتوترات، لكن تركيا كانت آخر دولة تنتقد الخطوة.

وفي السياق أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد اجتماعا حول "القضية الفلسطينية" غدا الخميس، وسط رد فعل دولي متصاعد على دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إلى الحرم القدسي.

بعد وقت قصير من دخول بن غفير إلى الحرم المقدس، طلبت الإمارات والصين من مجلس الأمن الدولي الاجتماع، مشيرى إلى أن"جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) هو أقدس موقع عند اليهودية وكذلك موقع المسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع في الإسلام" انضمتالسعودية والأردن وقطر إلى الإمارات في إدانة الزيارة الأولى لوزير في الحكومة الإسرائيلية إلى الحرم القدسي منذ خمس سنوات.وانضمت الولايات المتحدة إلى الإدانة، معربة عن "قلقها العميق" من تصعيد بن غفير للتوترات، لكن تركيا كانت آخر دولة تنتقد الخطوة.