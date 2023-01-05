إسرائيل: حاخامات محافظون في نيويورك يهاجمون الإصلاحات الحكومية المقترحة للمحكمة العليا

قالت المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين، إن إصلاحات ليفين المزمعة في مجال القضاء ترقى إلى "محاولة تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية".

قال حاخامات محافظون في الولايات المتحدة في بيان صدر يوم الأربعاء إنهم "قلقون بشدة" من التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإدخال إصلاحات على نظام عمل المحكمة العليا.

وأضافت الجمعية الحاخامية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، وهي المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين، أن إصلاحات ليفين المزمعة في مجال القضاء ترقى إلى "محاولة تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية". وأنه من "المؤلم" مشاهدة حكومة إسرائيل الجديدة "تقوض القيم الأساسية للديمقراطية والحرية الدينية التي نقدرها بشدة".

وجاء في البيان أن "إسرائيل تتقدم وتزدهر باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، في ظل محكمة عليا مستقلة تضمن استمرار تقدمها".

إن تدخل وزير العدل في المراجعة القضائية وخاصة "بند التغلب" المقترح لا يهدد فقط الحقوق الأساسية لليهود التقليديين/ المحافظين في كل مكان، بل يهدد حقوق جميع المواطنين والمقيمين في إسرائيل، بغض النظر عن انتمائهم إلى أي حركة دينية معينة، أو قومية أو الخلفية العرقية".

أمس، كشف ليفين النقاب عن برنامج إصلاحي جديد يتضمن "بند التغلب" الذي يسمح لأعضاء البرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا بالتصويت، اعتبره مراقبون التفافا على قرارت المحكمة العليا وتضييقا لصلاحياتها، لا سيما مقدرتها على الاجتهاد القضائي وإلغاء قوانين يجدها القضاة مخالفة لقوانين الأساس. وبرر ليفين قراراته بأنه: "يوجد قضاة لكن يوجد أيضا برلمان وحكومة. الديمقراطية تصبح في خطر عندما نصوت في صندوق الاقتراع، لكننا نواجه في كل مرة بأن أناسا غير منتخبين يقررون نيابة عنا".

يُضاف هذا إلى الانتقادات الموجهة للحكومة الجديدة في الداخل، حيث انتقد رئيس المعارضة يائير لابيد التحالف الذي يقوده نتنياهو ووصفه بأنه "حكومة جنون".