مقتل فتى فلسطيني (16 عاما) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق عن موت فتى 16 عاما بالرصاص يدعى عامر أبو زيتون، في الوقت الذي نعته حركة فتح كبطل

شهد مخيم اللاجئين بلاطة، قرب نابلس في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، مواجهات بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين تبادل الطرفان خلالها إطلاق الرصاص. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق عن موت فتى 16 عاما بالرصاص يدعى عامر أبو زيتون، في الوقت الذي نعته حركة فتح كبطل وشهيد لمشاركته في الأحداث.

وبحسب النشر في واينت، اعتقلت قوة مشتركة من المستعربين ودورية غولاني في المخيم فلسطينيين مطلوبين للاشتباه في التخطيط لهجمات، كما يشتبه بقيامهما بإطلاق النار على القوات في مواجهات سابقة. خلال العملية، تم إطلاق النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار على المسلحين. وتمت الإشارة إلى مقتل أحدهما، وأصيب الآخر بجروح خطيرة.

في الأثناء، حيت حركة حماس مجموعة "عرين الأسود" النابلسية لتصديهم للجنود الإسرائيليين خلال مداهمتهم مخيم بلاطة، وفق بيان صحفي.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا في الأوضاع الأمنية، طيلة الأشهر الماضية، وتنطلق منها عمليات ضد أهداف إسرائيلية بصورة مستمرة، في حين تواصل قوات الأمن الإسرائيلية نشاطها الوقائي في مدن وبلدات الضفة الغربية بإطار عملية "كاسر الأمواج"، التي تهدف إلى اعتقال ناشطين مسلحين قبل خروجهم بعمليات عدائية.

أول أمس، تم مسح منزلي منفذ تفجيري القدس اللذين تسببا بمقتل إسرائيليين وقفا بجوار محطة حافلات في القدس أحدهما فتى يدرس في مدرسة دينية. وخلال عملية الخطيط التي أجريت ليلا، تم القاء الحجارة والزجاجات المولوتوف من طرف فلسطينيين على قوات الجيش الإسرائيلي، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات فى صفوف القوات الاسرائيلية.وأسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بيت لحم عن إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة خلال العملية جراء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم.

كما طغى على المشهد السياسي المحلي، الردود المتباينة على زيارة وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير لباحة المسجد الأقصى، ويستعد مجلس الأمن الدولي اليوم للنظر في الوضع الفلسطيني، على ما طلبت كل من الإمارات والصين وفرنسا.