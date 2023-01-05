إسرائيل: بعد 40 عاما إطلاق سراح السجين الأمني الذي أدين بقتل الجندي أفراهام برومبرغ عام 1980

دعا وزير الداخلية أرييه درعي المستشارة القانونية للحكومة إلى تفعيل سلطتها عاجلا وسحب الجنسية الإسرائيلية من يونس لردع آخرين عن تبجيل أعماله

أفرجت السلطات الأمنية في إسرائيل الخميس، عن كريم يونس أحد قتلة الجندي أفراهام برومبرغ عام 1980، بعد أن قضى محكوميته التي امتدت على 40 عاما. وعلى وقع نبأ قرب الإفراج عنه، دعا وزير الداخلية أرييه درعي الثلاثاء، المستشارة القانونية للحكومة إلى تفعيل سلطتها عاجلا وسحب الجنسية الإسرائيلية من يونس.

وكتب أرييه درعي للمستشارة القضائية للحكومة: "لا يمكن تصور أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية. إن سحب الجنسية سيكون رسالة مهمة لأولئك الذين يعتبرون مرتكبي الأعمال الإرهابية رمزا".

وأشارت تقارير إلى قيام سيارة سلطة السجن بإنزال يونس بالقرب من مدينة رعنانا البعيدة عن مقر إقامته دون إخطار أفراد عائلته الذين توجهوا إلى مفرق رعنانا لاصطحابه.

وأفيد أيضا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمر، الأربعاء، بعدم السماح باحتفالات خارج السجن عند إطلاق سراحه أو في قرية عارة حيث تعيش عائلته، في حين تظهر هناك ملامح الاستعدادات للاحتفال. وقدم الوزير رأيا قانونيا مفاده أن مثل هذه الاحتفالات هي دعم للإرهاب.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح شقيق كريم يونس، ماهر يونس، شريكه في الجريمة، في الأيام المقبلة. اتفق الأخوان بدافع الفكر القومي المتطرف على خطف الجندي أفراهام برومبرغ، وسرقة بندقيته ثم أطلقا النار عليه وألقيا به وخهو ينزف حتى الموت، على جانب الطريق.