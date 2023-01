حصري لـ I24NEWS: السفير الإسرائيلي يجري محادثة مع وزيرة إماراتية قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي

تكثف إسرائيل جهودها الدبلوماسية قبل الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم المقرر لمناقشة زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي. تنصب رغبة إسرائيل في إحباط اتخاذ أي قرار أو نشر بيان باسم أعضاء المجلس.

في ظل الضغط الدبلوماسي، علمت i24NEWS أن سفير إسرائيل في أبوظبي أمير حايك أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي. وشدد المبعوث الإسرائيلي في الاتصال الذي عقده يوم الأربعاء على أن زيارة بن غفير للمكان المقدس لا تمثل تغييرا في الوضع القائم وأن الحكومة القادمة لا تنوي إجراء مثل هذه التغييرات.

وشدد حايك على أن إسرائيل تتوقع من دولة صديقة مثل الإمارات تهدئة الأجواء بدلاً من تضخيم الأمر. ومن المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مماثلة في زيارته المزمعة لأبو ظبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

علمت i24NEWS أن الوزيرة الإماراتية أبدت استعدادها لتهدئة الوضع، لكنها أوضحت أيضًا موقف أبو ظبي الحساس كممثل لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يرغب في الحفاظ على المصداقية كقوة توازن في المنطقة.