حصري لـ I24NEWS: السفير الإسرائيلي يجري محادثة مع وزيرة إماراتية قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي

الوزير الإماراتي أوضح رغبة بلاده من موقعها كممثل لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن الحفاظ على المصداقية كقوة توازن في المنطقة

تكثف إسرائيل جهودها الدبلوماسية قبل الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم المقرر لمناقشة زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي. تنصب رغبة إسرائيل في إحباط اتخاذ أي قرار أو نشر بيان باسم أعضاء المجلس.

في ظل الضغط الدبلوماسي، علمت i24NEWS أن سفير إسرائيل في أبوظبي أمير حايك أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي. وشدد المبعوث الإسرائيلي في الاتصال الذي عقده يوم الأربعاء على أن زيارة بن غفير للمكان المقدس لا تمثل تغييرا في الوضع القائم وأن الحكومة القادمة لا تنوي إجراء مثل هذه التغييرات.

وشدد حايك على أن إسرائيل تتوقع من دولة صديقة مثل الإمارات تهدئة الأجواء بدلاً من تضخيم الأمر. ومن المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مماثلة في زيارته المزمعة لأبو ظبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

علمت i24NEWS أن الوزيرة الإماراتية أبدت استعدادها لتهدئة الوضع، لكنها أوضحت أيضًا موقف أبو ظبي الحساس كممثل لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يرغب في الحفاظ على المصداقية كقوة توازن في المنطقة.

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يستعد مجلس الأمن الدولي اليوم لعقد جلسة حول "القضية الفلسطينية"، وسط ردود فعل دولية متصاعدة في أعقاب إجراء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير زيارة مثيرة للجدل في باحة الحرم القدسي. وكانت الإمارات، بعد وقت قصير من دخول بن غفير الحرم القدسي، ومعها الصين قد طلبت من مجلس الأمن الدولي الاجتماع للتباحث في القضية التي تأخذ أبعادا عميقة عند الحديث عن أن "جبل الهيكل" وفق الاعتقاد اليهودي هو أقدس موقع عند اليهودية بينما هو في الوقت نفسه المكان الذي يحتضن المسجد الأقصى وقبة الصخرة ثالث أقدس موقع في الإسلام.

واستقطب الحدث إدانات دولية برزت في مقدمتها الدول العربية والإسلامية إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة والصين ومالطا. كما انضمت في وقت لاحق تركيا التي أشارت إلى حساسية موقفها من قضية الأقصى، وهي التي أكدت مؤخرا في سياق استئناف العلاقات مع الدولة العبرية أنها معنية بتعزيز العلاقات معها وتم فتح الممثليات الرسمية في كلا البلدين.