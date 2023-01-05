غانتس يقترح على نتنياهو تشكيل فريق مشترك جامع للأحزاب لبلورة الإصلاح القانوني في غضون ستة أشهر

"إذا ألغيت سلطة المحكمة العليا في إبطال إجراء حكومي غير معقول بصورة متطرفة، فإن الحصن سينهار بالفعل"

اقترح وزير المالية المنتهية ولايته بيني غانتس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل فريق مشترك يجمع بين الأحزاب والكتل لبلورة خطة إصلاح قانوني متفق عليها على نطاق واسع، في غضون ستة أشهر.

وأضاف: "نحن في وقت طوارئ - على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يريد كسر قواعد اللعبة أو الحفاظ على دولة إسرائيل - سنحارب الاقتراح الذي يهدف إلى تحويل إسرائيل إلى ديمقراطية جوفاء وإلغاء "قيم إعلان الاستقلال".

جاءت أقوال غانتس (رئيس حزب معسكر الدولة)، اليوم الخميس في افتتاح فعاليات "يوم الديمقراطية السنوي" بجامعة رايخمان. وأشار غانتس إلى الخطة القانونية لياريف ليفين ودعا نتنياهو إلى تشكيل فريق فوق حزبي لمناقشة الإصلاح وسن قانون أساس توافقي.

وعلق غانتس على الخطة التي طرحها وزير القضاء بالقول "بالأمس نشرت خطة وزير العدل ياريف ليفين - إذا تمت الموافقة عليها، فإنها ستغير النظام في إسرائيل. إذا تم في دولة إسرائيل إقرار "قانون التغلب" بأغلبية 61 عضو كنيست، إذا بدأ المستشارون القضائيون بالانصياع لسلطة السياسيين وليس القانون، إذا تم اختيار القضاة من قبل أغلبية ائتلافية سياسية تتحكم بهم، وإذا ألغيت سلطة المحكمة العليا في إبطال إجراء حكومي غير معقول بشكل متطرف فإن الحصن سينهار بالفعل". سيتم تجاوز الخط الأحمر وستصبح إسرائيل ديمقراطية فارغة.

وقال وزير القضاء في خطابه الليلة الماضية - إن هذه هي "الخطوة الأولى في الإصلاح". ونحن جميعًا نفهم جيدًا ما هي المرحلة الثانية - كل القضايا المتعلقة برئيس الوزراء نتنياهو، تأخير أو إلغاء محاكمته من خلال استبدال المدعي العام أو إقرار القانون الفرنسي. خطوة بخطوة في خطة منهجية. يجب إضافة إلى كل ذلك النية لإخصاء وسائل الإعلام، والاستيلاء على تعليم الدولة، وبالطبع إسكات المستوى العسكري المتمثل بالجيش".