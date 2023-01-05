تقرير: المغرب يشترط إقامة سفارة في تل أبيب بالاعتراف بالصحراء مغربية

في صفقة شهدت اعتراف واشنطن، بناء على طلب من إدارة ترامب، بسيادة الرباط على الصحراء تبنت الولايات المتحدة خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل هذه المنطقة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، الأربعاء، أن المغرب يشترط إنشاء سفارة في تل أبيب بالاعتراف الرسمي من قبل إسرائيل بسيادتها على الصحراء المتنازع عليها.

وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين ضالعين، بشكل مباشر، في القضية للموقع إن الرباط أثارت القضية مرارًا وتكرارًا في اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين خلال الأشهر القليلة الماضية.

خلال زيارتها للمغرب في حزيران/يونيو الماضي، قالت أييليت شاكيد، وزيرة الداخلية آنذاك، لوسائل إعلام محلية إن إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى التقليل من شأن تصريحات شاكيد قائلة إن "خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء تطور إيجابي".

بعد عدة أسابيع، وفقًا لأكسيوس، صرح وزير القضاء آنذاك، جدعون ساعر، الذي كان في زيارة للمغرب، أن الصحراء الغربية هي جزء من المغرب، قبل أن تتدخل وزارة الخارجية مرة أخرى، وتنأى بنفسها عن هذا البيان لتموضع نفسها في منطقة رمادية.

قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، لكنه أعاد العلاقات بعد عقدين من الزمن في صفقة شهدت اعتراف واشنطن، بناء على طلب من إدارة ترامب، بسيادة الرباط على الصحراء. وهكذا تبنت الولايات المتحدة خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل هذه المنطقة. ثم افتتحت الرباط مكاتب اتصال دبلوماسية في إسرائيل، وفي يناير 2021 أكد الملك محمد السادس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ملتزم بفتح سفارة كجزء من المرحلة التالية من عملية السلام.

يطالب المغرب بالصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة غنية بموارد الفوسفات ومصايد الأسماك البحرية، منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر حملت السلاح للمطالبة باستقلال الإقليم، معلنة الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية في 1976.