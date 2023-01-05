بالتزامن مع الذكرى 67 لاستقلال السودان كاميرا i24NEWS ترصد الذكرى بعيون السودانيين بإسرائيل

كيف يرى اللاجؤون السودانيون في إسرائيل ذكرى استقلال بلادهم وهل حلم العودة مازال قائم؟

حلت هذا الأسبوع، الذكرى السابعةَ والستينْ لخروجِ المستعمرُ الإنجليزيُ ونيلِ السودانِ استقلالَه. استقلالٌ يختلفُ عليه السودانيونَ فيما إذا كانَ استقلالٌ حقيقيٌ او استبدالُ مستعمرٍ أجنبيٍ بآخر داخلي. خلافٌ لا يقتصرُ على السودانيينَ في ارضِ النيلين، بل لا زالَ يسيطرُ على نقاشاتِ السودانيينَ اللاجئينَ الذينَ يعيشونَ في إسرائيل.

مبارك اسحاق، الأمين العام لمكتب حركةِ وجيشِ تحريرِ السودان-المجلس الانتقالي في تل ابيب. لديه موقفُه واضِحٌ من ذكرى الاستقلال، وخلال تصريحه لـi24NEWS قال: "خالص التحيات والشكر على هذه الفرصة، وبهذا العيد المجيد لاستقلال السودان وأحيي جماهير الشعب السوداني بهذه المناسبة ونتمنى ان يكون عام خير وسعادة ونهاية للمآسي في بلادنا".

لاجئونَ اخرونَ يختلفونَ مع مبارك بالنسبة لموقفه من الذكري، فعزالدين حسين احمد - القياديُ في مكتبِ حركةٍ سودانيةٍ أخرى بتل ابيب، لديه رأيٌ اخر.

وصرح أحمد في حديثه لـi24NEWS :"بالنسبة للاستقلال الذي حدث في عام 1956 بخروج المستعمر الإنجليزي من السودان لم يكن استقلال حقيقي، الاستقلال لم يناقش جذور الأزمة السودانية منذ البداية، توجد لدينا مشكلة الهوية والاقتصاد فضلا عن الازمة السياسية والعنصرية"

وأضاف :"خرجَ المستعمرُ الانجليزيُ وتبلغْ مَساحةُ السودان، مليون ومئتي ميل مربع، الا أنَ البلدَ خَسِرَ ثُلثَ مَساحَتِهِ عقبَ نيلِ جَنوبَ السودانِ استقلالهَ عامَ الفين وإحدى عشر،انفصالٌ، جاءَ بعدَ حربٍ طويلةٍ دامتْ لعقدينِ ونيف، قُتلَ فيها أكثرَ من مليوني نسمة، في صراعٍ عُرفَ بصراعِ الهُوية".

abdlkarim Altinawi/i24NEWS مراسلنا عبد الكريم الطيناوي خلال مقابلة خاصة حول احتفال اللاجئين السودانيين في إسرائيل بذكرى الاستقلال الـ67

أما معتصم ادم كداكي - رئيس مكتب حركة جيش مجمع قوى تحرير السودان في إسرائيل، يقول خلال حديثه مع i24NEWS :"ندور في حلقة مفرغة عنوانها الحروب والاقتتال أدت الى انقسام جزء كبير من وطننا العزيز بانفصال دولة جنوب السودان، وما زلنا نحن في السودان الشمالي نعاني من ويلات الحروب والقتل اليومي في أقاليم – دارفور – جبال النوبة – الأنقسام بالنيل الأزرق – الوضع الان في العاصمة والجزيرة، لا زلنا نبحث عن الاستقلال الحقيقي ولم نصل اليه بعد".

رغمَ فرارِهم من بلادِهم جراءَ الحروبِ التي شنتها السلطةُ المركزيةُ في اقاليمهم، لازالَ بعضُهم يُمني النفسَ بسلامٍ يُعيدُهم وذويهم من مخيماتِ اللجوءِ الى قراهم، توجهنا الى الجامعةِ الصينيةِ العالميةِ في إسرائيل، لمقابلةِ موسى بابكر لاجئٌ سودانيٌ يعيشُ في إسرائيلَ منذُ عامِ الفين وسبعة، ويدرسُ الاقتصادَ في الجامعة

موسى بابكر ادريس – لاجئ سوداني وطالب في الجامعة الصينية قال في حديثه الى i24NEWS :"أنا كلاجئ سوداني من دارفور لاجئ في دولة إسرائيل هذا مثال حي على فشل الدولة السودانية، نحن نتحدث عن ملايين السودانيين نعيش في الفيافي حول العالم لاجئين، بالطبع نحن نشتاق للأهل الذين يعانون بدورهم في معسكرات واللجوء يعيشون اوضاعاً صعبة وظروف قاهرة في ظل التردي الاقتصادي والاجتماعي في السودان".