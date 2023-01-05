وزير الخارجية الهندي جيشانكار يهاتف نظيره الاسرائيلي ايلي كوهين ويدعوه لزيارة البلاد

ناقش جيشانكار وكوهين التعاون بين إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ودعا جيشانكار الوزير كوهين للقيام بزيارة رسمية للهند

تحدث وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار إلى نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، وناقشا أهمية العلاقات بين إسرائيل والهند، وسبل تعزيزها من خلال تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والمشاريع في مجال الأخبار والأمن الغذائي والمائي.

كما ناقشا التعاون بين إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ودعا جيشانكار الوزير كوهين للقيام بزيارة رسمية للهند.

وتُعد الهند أكبر مشتر للمعدات العسكرية الإسرائيلية، وتُعد إسرائيل ثاني أكبر مورد دفاعي للهند بعد روسيا. بلغت قيمة الأعمال العسكرية بين البلدين نحو 9 مليارات دولار منذ عام 1999 حتى عام 2009. توسعت العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين البلدين حتى شملت تبادل المعلومات الاستخبارية عن الجماعات الإرهابية والتدريب العسكري المشترك.

كما وتعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري آسيوي لإسرائيل منذ عام 2014، وعاشر أكبر شريك تجاري بشكل عام.