على خلفية مقتل جندي إيرلندي تابع لليونيفيل: القضاء اللبناني يوجه الاتهام لسبعة أشخاص

سارع حزب الله إثر مقتل الجندي الإيرلندي إلى تعزية قوة "يونيفيل". ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة".

قال مسؤولون لبناني في المحكمة العسكرية اللبنانية، إنها القضاء وجه، اليوم الخميس، لوائح اتهام إلى سبعة مشتبه بهم في هجوم الشهر المنصرم الذي أسفر عن مقتل جندي من دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش.

وسارع حزب الله إثر مقتل الجندي الإيرلندي إلى تعزية قوة "يونيفيل". ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة".

وقال المصدر القضائي إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي"، ووفق المصدر ذاته، ادعى على "أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي كامل الهوية (اسماهما فقط معروفان) بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".

وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.

وقُتل جندي إيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية (جنوب). وبعد أقل من أسبوعين، سلم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي.

وكان مصدر أمني أفاد وكالة فرانس برس في 25 كانون الأول/ديسمبر أن تسليم مطلق النار الأساسي جاء في "سياق تعاون حزب الله مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش" ولم تحدّد قوة يونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيها ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.

وطلبت قيادة اليونيفيل من السلطات اللبنانية الإسراع في إتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة الأخيرة.