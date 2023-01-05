إسرائيل: افتتاح مركز أبحاث ذاكرة اليهود المغاربة بمدينة إلعاد (وسط البلاد)

يهودا لانكري:"إحداث هذا المركز هو عرفان بحمايته لليهود المغاربة إبان نظام فيشي وتعبيرا عن تمسك اليهود المغاربة بجذورهم أينما حلوا وارتحلوا"

افتتح بمدينة إلعاد وسط إسرائيل، أمس الأربعاء، مركز أبحاث ذاكرة اليهود المغاربة، بحضور نواب وشخصيات عامة وحقوقيين وأكاديميين وحاخامات ورئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم بيوض.وجرى تقديم كتاب "ملوك الرحمة والخير" والذي يرصد تاريخ الملوك المغاربة وعلاقاتهم بأبناء الطائفة اليهودية من قبل حاييم ليفي، الشخصية البارزة من الطائفة اليهودية المغربية المنحدرة من مراكش.

واستحضر السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا والأمم المتحدة يهودا لانكري، ذكرى العاهل المغربي الراحل محمد الخامس، "وأعماله النبيلة وأياديه البيضاء على أبناء الطائفة اليهودية"، مشيرا إلى أن "إحداث هذا المركز هو عرفان بحمايته لليهود المغاربة إبان نظام فيشي وتعبيرا عن تمسك اليهود المغاربة بجذورهم أينما حلوا وارتحلوا"وأكد لانكري أن "جميع المؤرخين الذين اشتغلوا على تاريخ اليهودية يدركون دور محمد الخامس في حماية اليهود، مبرزا خصوصية المغرب كأرض للتسامح بين الديانات، والسلام والتفاهم والعيش المشترك".

وفي نفس السياق أشاد لانكري بـ"العمل الاستثنائي الذي يقوم به العاهل المغربي محمد السادس من أجل حماية الثقافة اليهودية المغربية"، مذكرا في هذا الصدد بالخصوص "تكريس المكون العبري في الدستور المغربي، وتنفيذ برامج كبيرة لترميم المواقع اليهودية وإحداث متاحف للتراث اليهودي"

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، قد قام بدراسة تهم العلاقات المغربية-الإسرائيلية بمناسبة مرور سنتين من استئناف العلاقات بين البلدين، جاء في مضامين الدراسة التي تم نشرها بالموقع الرسمي لمعهد، أن ”من بين أهم التحديات التي ستواجهها حكومة نتانياهو الجديدة، هي الحفاظ على التقارب الديني الذي يجمع البلدين، خاصة وأن المملكة المغربية سعت بشكل كبير حتى قبل استئناف العلاقات إلى الحفاظ على الثقافة اليهودية عبر إضفاء الطابع المؤسسي على مساهمة الجالية اليهودية في الثقافة المغربية”.

واشارت الدراسة إلى أن "التعايش بين الديانتين الإسلامية واليهودية في المغرب يتجسد بشكل جيد في متحف “بيت يهودا” اليهودي الجديد في طنجة الموجود في كنيس أساياج، وهو المتحف اليهودي الثالث في المغرب والثاني الذي تم افتتاحه هذا العام في أغسطس الماضي، بفضل الدعم المالي من الملك محمد السادس.

حسب المصدر ذاته، فإن ” المواقف تجاه اليهودية متجذرة سياسة صاغها الملك محمد السادس، لتعزيز هوية وطنية تتميز بالدينية، التعددية الثقافية والعرقية، على النحو المتضمن في دستور 2011، والذي ينص على أن الوحدة المغربية “يشكلها تقارب إسلاميها العرب، والمكونات الأمازيغية والصحراوية الحسانية، والتي تغذيها وتثريها تأثيراتها الأفريقية والأندلسية والمتوسطية “.