وزير المعارف الإسرائيلي كيش يعلن رسمياً: إلغاء إصلاحات امتحانات البجروت التي وضعتها شاشا بيتون

وادعى أن القرار اتخذ " في ختام سلسلة من المناقشات "، بعد أسبوع فقط من أدائه اليمين الدستورية

أعلن وزير التربية والتعليم يوآف كيش من حزب الليكود ظهر اليوم (الخميس) إلغاء إصلاح امتحانات البجروت في العلوم الإنسانية، التي قادتها وزيرة التربية والتعليم المنتهية ولايتها عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون من معسكر الدولة، وادعى أن القرار اتخذ " في ختام سلسلة من المناقشات "، بعد أسبوع فقط من أدائه اليمين الدستورية مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان "تم اتخاذ القرار في ضوء ردود الفعل المتراكمة من المديرين والموظفين الفنيين في المقر والمعلمين، والتي تظهر منها صورة تشير إلى وجود صعوبات في تنفيذ الإصلاح". وقال كيش إنه تلقى في الأيام الأخيرة استفسارات من رؤساء اللجان الإنسانية ورسالة موقعة من آلاف المعلمين ورسالة من جمعية مديري المدارس الثانوية تطالب بإلغاء الإصلاح.

وقال وزير التربية والتعليم كيش: "المواد الإنسانية والدين والتاريخ واللغات جزء مهم من تشكيل صورة الطالب الشخصية والوطنية، وسوف نعيدهم إلى مكانتهم والمكانة التي يستحقونها. والقرار الجديد سيمكن أولا وقبل كل شيء من إعادة الاستقرار والاستمرارية لهذه المدارس والمهن ".