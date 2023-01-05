وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت يلتقى برئيس الموساد

وأكد غالانت أن التهديد النووي الإيراني يأتي على رأس أولويات إسرائيل الأمنية.

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت برئيس الموساد ديدي برنياع. وناقش الاثنان الوضع الاستخباراتي في مختلف الساحات وسعي إيران للحصول على أسلحة نووية وتعزيز الأنشطة الإرهابية حول العالم. وأكد غالانت أن التهديد النووي الإيراني يأتي على رأس أولويات إسرائيل الأمنية.

وفي سياق متصل أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، مساء امس الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، هي الأولى منذ توليه منصبه، شدد خلالها على أهمية العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة. كما أعرب غالانت عن التزامه بتعميق التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وناقش الوزيران مساهمة اتفاقيات "أبراهام" في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، وخلصوا إلى أنهم سيعملون على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة.

وشكر غالانت الإدارة الأمريكية على التزامهما بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العملياتي في الشرق الأوسط، كما اتفق الجانبان على عقد أول اجتماع عمل لهما في الوقت القريب.