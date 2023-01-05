الإمارات تعلن اعتقال أكبر المهربين المطلوبين في العالم بتهم"الاتجار بالبشر وغسل الأموال"

أعرب المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الانتربول عن امتنانه للسلطات الإماراتية واثيوبيا وهولندا والسودان التي قال إنها لعبت "دورا حاسما" في هذه القضية"

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أنها قادت عملية كبرى بالشراكة مع الشرطة الدولية (الانتربول) دامت تسعة اشهر أدت إلى توقيف رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر "كيدان زكياس هابت ماريام"، وشقيقه هينوك، المطلوبين لتورطه في غسل الأموال.وبمساعدة الانتربول، بدأت السلطات الإماراتية العام المنصرم تحقيقا استهدف شبكة كيدان، شمل شقيقه الذي "قام بغسل الأموال بالنيابة عنه" مشيرة إلى أن هذه المعاملات المالية "مكنت الضباط من تحديد موقع كيدان في السودان".

وألقي القبض على مواطن إريتري يدعى "كيدان زكرياس حبت مريم المعروف باسم "كيدان" في الأول من كانون الثاني/يناير في السودان، وهو مطلوب بتهم من بينها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها. وكان كيدان قد اعتقل في إثيوبيا في العام 2020 ولكنه فر بعد عام واحد، وحكم عليه بعدها غيابيا بالسجن مدى الحياة.

وبحسب الانتربول فإن كيدان "مطلوب لقيادته منظمة اجرامية قامت على مدى عدة سنوات باختطاف وإساءة معاملة وابتزاز المهاجرين من شرق إفريقيا لتهريبهم إلى أوروبا".وتشير التقديرات إلى أن كيدان قام بتهريب "مئات من الضحايا".

ومن جهته قال المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الانتربول، ستيفن كافانا، إن كيدان واحد من أكثر المجرمين "المطلوبين" في هولندا وثيوبيا ودول اخرى.وأعرب كافانا عن امتنانه للسلطات الإماراتية واثيوبيا وهولندا والسودان التي قال إنها لعبت "دورا حاسما" في هذه القضية

وكانت الشرطة السودانية، قد اعتقلت كيدان في السودان في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، بحسب العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الإمارات،

ونقل البيان عن السويدي قوله "بفضل احترافية وتفاني ضباط الشرطة لدينا، لن يتمكن أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم بعد الآن من ارتكاب أفعاله الدنيئة".وأضاف "قمنا الآن بإغلاق أحد أهم طرق التهريب إلى أوروبا، والتي قامت بنقل آلاف المهاجرين بشكل غير قانوني من إريتريا واثيوبيا والصومال والسودان عبر ليبيا إلى أوروبا".