رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المعين هيرسي هاليفي يعين دانيال هاجاري متحدثا باسم الجيش

وافق عليه وزير الأمن يوآف غالانت على التعيين، وسيحل هاجاري محل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف في الأشهر الوشيكة.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المعين هيرسي هاليفي (الذي سيتولى منصبه في 17 يناير/كانون الثاني الجاري) بالتنسيق مع رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، اليوم الخميس، قراره بتعيين دانيال هاجاري متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي، ووافق عليه وزير الأمن يوآف غالانت، وسيحل هاجاري محل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف في الأشهر الوشيكة.

Porte-parole de l'armée israélienne دانيال هاجاري ، المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي

يأتي هذا التعيين في سياق فترة توتر بين الجيش وكبار المسؤولين في الحكومة اليمينية الجديدة. قبل أسبوعين، اتهم رئيس مجلس شومرون يوسي داغان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته العميد ران كوخاف بـ "تحويل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى حزب يساري متطرف".

وفي وقت لاحق ، انتقد رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي تصريحات داغان وزعم أن "الجنود والضباط من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي هم في خدمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل".وأضاف أن "الخطاب العسكري الإسرائيلي مدفوع فقط باعتبارات تشغيلية ومهنية، ويتم إلقائه بشكل رسمي لجميع الجماهير. وندين محاولة خلق نغمة سياسية للوحدة أو لقائدها ونرفضها بشكل كامل".

كجزء من حياته العسكرية، عمل هاجاري كمساعد لرئيس الأركان السابقين غادي آيزنكوت وبيني غانتس. بين عامي 2019-2021 ، شغل منصب قائد الأسطول الثالث عشر ، وبين عامي 2021-2023 ، كرئيس في البحرية. هاجاري حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في الدبلوماسية والأمن من جامعة تل أبيب.