إسرائيل تبني جدارا إسمنتيا يفصلها عن غزة للدفاع ضد الصواريخ المضادة للدبابات

إسرائيل تبني جداراً على طول حدود غزة للدفاع ضد الصواريخ المضادة للدبابات

قال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، إن العمل بدأ في تشييد جدار إسمنتي ليفصل إسرائيل عن أراضي قطاع غزة. وذكر المكتب الصحفي، أن السلطات الإسرائيلية باشرت في إقامة جدار إسمنتي على الحدود مع قطاع غزة لتعزيز أمن المستوطنات الأقرب إلى الجانب الفلسطيني.

كجزء من المشروع الذي سيتم على يد شركة "نتيف يسرائيل" بالتعاون مع وزارة المواصلات وقسم الهندسة والبناء في وزارة الأمن والهيئات الهندسية في الجيش الإسرائيلي. سيتم بناء الجدار بطول 4.6 كم على الطريق السريع 34 وكذلك على طول أقسام الطريق السريع 232 ، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء ممرات للدراجات في المنطقة.

أقيم الحفل بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، نائب المدير ورئيس قسم الهندسة والبناء في وزارة الأمن، أ. إيريز كوهين، المدير العام لناتيبي إسرائيل، السيد نسيم بيرتس، رئيس مجلس شاعر هنيغيف الإقليمي ، السيد أوفير ليبستين وممثلين آخرين من المستوطنات المحيطة بغزة.

المشروع جزء من عمل طويل ومستمر لتنظيم المنطقة الذي يتم في القيادة الجنوبية وفرقة غزة بالتعاون الكامل مع السلطات المحلية ، بهدف تحسين الأمن في المنطقة، دون الإضرار بنسيج الحياة مع الحفاظ على طابع المنطقة. سيبدأ المشروع في الأشهر القادمة وينتهي في صيف عام 2023.