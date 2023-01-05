الولايات المتحدة وتركيا تستهدفان شبكة لتمويل تنظيم "داعش"

وزارة الخزانة:"عناصر تنظيم ’داعش’ استخدموا شام إكسبرس أيضا لدعم تهريب الذهب من سوريا والسودان عبر العراق ومصر وليبيا لتحقيق عائدات إضافية"

قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، إنها عملت مع تركيا لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وشركتين قالت إنها تقدم دعما ماليا لتنظيم "داعش"وفرضت عقوبات على سوري يدعى عبد الحميد سليم إبراهيم إسماعيل الخاتوني ونجليه لإدارتهما ما وصفته بذراع التمويل الخارجي لتنظيم الدولة الإسلامية في تركيا، وقالت وزارة الخزانة إن عناصر تنظيم "داعش" "استخدموا شام إكسبرس أيضا لدعم تهريب الذهب من سوريا والسودان عبر العراق ومصر وليبيا لتحقيق عائدات إضافية"، خدمة لتحويل الأموال في مدينة مرسين التركية، ساعد هؤلاء في ترتيب عملية تحويل مبلغ قدره 500 ألف دولار إلى التنظيم الجهادي في حزيران/يونيو 2021، بحسب وزارة الخزانة.

وأما شخص رابع يدعى لؤي جاسم حمادي الجبوري، فتعاون معهم لنقل أموال لتنظيم الدولة الإسلامية بين تركيا والعراق وسوريا عبر شركة أخرى تدعى "شام إكسبرس"وفي خطوة لدعم العقوبات الأميركية، جمّدت وزارة الخزانة والمال ووزارة الداخلية أصول أعضاء في شبكة تمويل تنظيم الدولية الإسلامية.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نلسون في بيان إن "قرارات الإدراج هذه وعمليات تجميد الأصول التي رافقتها هي نتيجة تنسيق وثيق وتعاون مع شركائنا الأتراك لاستهداف أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد هدد بشن هجوم في سوريا على المسلحين الأكراد الذين حملهم مسؤولية تفجير اسطنبول في 13 تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم، أثار هذا التهديد قلق المسؤولين الأمريكيين، وتحالفت الجماعات الكردية مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم "داعش" وحذرت من أن التصعيد التركي سيهدد جهود محاربة تنظيم "داعش".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تركيا تقوم في الوقت نفسه بتجميد أصول أولئك المستهدفين بالعقوبات الأمريكية. قال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إجراء يوم الخميس أعاد تأكيد "التزام وزارة الخزانة بالحد من قدرة داعش على العمل على مستوى العالم".

في نوفمبر / تشرين الثاني ، قال مسؤولون بوزارة الدفاع إنهم "قلقون للغاية" بشأن تصعيد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وتركيا. وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر "هذا التصعيد يهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي لهزيمة داعش منذ سنوات".