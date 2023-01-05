إسرائيل تدين جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن صعود بن غفير إلى الحرم القدسي

جلعاد:"لا يوجد أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. لا شيء. استمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي في الحرم القدسي 13 دقيقة، بطريقة سلمية ومنظمة"

انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي بقوله إن المنظمة أعطت "شرعية" لـ "الأكاذيب الفلسطينية" وصفها بأنها "مثير للشفقة". بشأن الحرم القدسي، جاءت هذه التصريحات قبيل جلسة طارئة لمجلس الأمن بخصوص زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي، الثلاثاء المنصرم.

وقال جلعاد إردان: "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. لا شيء. استمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي في الحرم القدسي 13 دقيقة، بطريقة سلمية ومنظمة، دون التسبب في أي تدمير".

ومن جهته قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت أ. وود إن واشنطن "قلقة" من تصعيد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، دون الكشف عن تصويت الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن. للولايات المتحدة حق النقض على قرارات وبيانات المجلس، وتابع"نحن قلقون من أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر أو تقويض إمكانية حل الدولتين. وتؤيد الولايات المتحدة بشدة الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس ، ولا سيما في "جبل الهيكل" بالحرم القدسي". وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكين "يدعمان بقوة الوضع الراهن وأن الولايات المتحدة تقدر دور الأردن في الإشراف على المكان المقدس"وقال "بهذه الروح نعارض أي عمل انفرادي ينحرف عن الوضع التاريخي الراهن وغير مقبول".

وزار بن غفير، وهو شخصية يمينية متطرفة مثيرة للجدل في الحكومة الإسرائيليةن الحرم القدسي، الثلاثاء المنصرم، مما أثار ردود فعل عنيفة وانتقادات واسعة النطاق لما وصفه كثيرون بالخطوة "الاستفزازية". (جبل الهيكل هو المكان الذي أقيم فيه الهيكلان الأول والثاني لإسرائيل وهو أقدس موقع في اليهودية. وهي أيضًا موقع المسجد الأقصى ، ثالث أقدس الأماكن في الإسلام)

بعد صعوده، قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد جلسة طارئة لمناقشة الزيارة الأولى لوزير في الحكومة الإسرائيلية إلى الحرم القدسي الشريف منذ خمس سنوات. في الوقت الذي وصل فيه وزراء الحكومة إلى المكان المقدس في الماضي ، فإنه لا يزال نقطة مضيئة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المبعوث الأمريكي ان "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. إننا قلقون من أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية استمرار هذا الحل. وتؤيد الولايات المتحدة بشدة الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، خاصة جبل الهيكل. من الضروري لجميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطاب الاستفزازي. نحن نعارض أي وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تخرج عن الوضع الراهن. نتوقع أن تتابع الحكومة الإسرائيلية التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن ".