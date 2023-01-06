تقرير: الأمريكيون يقيّدون وصول الطيارين الإسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى طائرات إف 35

حرك الولايات المتحدة ينبع من نهج موسع لأمن المعلومات وحماية المصالح الأمريكية.

لا تسمح وزارة الدفاع الأمريكية وسلطات المخابرات الأمريكية لطياري القوات الجوية الإسرائيلية وأسرابها الحاملة لجوازات سفر أجنبية بالتحليق بالطائرات من طراز 35 إف، لأسباب تتعلق بأمن المعلومات والخوف من التسريبات التكنولوجية. تحرك الولايات المتحدة ينبع من نهج موسع لأمن المعلومات وحماية المصالح الأمريكية.

ونتيجة لذلك ، وبحسب مصادر دولية، قبلت القوات الجوية هذا الشرط ، وتنازلت مقدمًا عن تخصيص طيارين وأسراب مناسبة لمصفوفة طائرات "أدير" ، وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى يتزايد مع عدد الإسرائيليين الذين تم تجهيزها مؤخرًا بجوازات سفر أوروبية.

وطائرة أدير هي طائرة ذات مقعد واحد - طائرة شبحية متعددة المهام، تستخدم للهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية - والطائرة الوحيدة التي تحتوي على مقصورة لتخزين الذخائر غير القابلة للكشف ، وتبلغ تكلفتها 85-100 مليون دولار لكل واحدة.

في هذه الأثناء، اتصل مسؤولون في الحكومة الأمريكية مؤخرًا بالنظام الأمني ​​والجيش الإسرائيلي وأعربوا عن قلقهم وتحفظاتهم بشأن حقيقة أن الجيش الإسرائيلي مجهز بسيارات مصنوعة في الصين لاستخدام ضباط الجيش الإسرائيلي. بصرف النظر عن المصلحة التجارية الوطنية، وأعرب الأمريكيون عن مخاوفهم من أن المعلومات الحساسة من الهواتف المحمولة للضباط في السيارات الصينية المزودة بنظام وسائط متعددة متقدم يمكن وسمها وتخزينها في "السحابة" الصينية بطريقة تخدم المخابرات الصينية. وان الحل الوسط الذي تم العثور عليه هو أنه سيتم نقل المعلومات من الأنظمة إلى "سحابة" إسرائيلية محمية وآمنة.