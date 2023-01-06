انشاء وحدة خاصة جديدة من حرس الحدود في بئر السبع لأول مرة لإعادة الشعور بالأمن إلى سكان الجنوب

سيتم افتتاح وحدة دورية جديدة من حرس الحدود في مدينة بئر السبع

بعد سنوات من الشعور بعدم تنفيذ القانون والفوضى في منطقة النقب وبئر السبع، عندما احتج السكان أكثر من مرة على عدم كفاءة الشرطة والشعور بغياب الحكم، ابتداء من 15 كانون الثاني (يناير)، تم انشاء وحدة دورية جديدة من حرس الحدود في بئر السبع لأول مرة لإعادة الشعور بالأمن إلى السكان.

وبحسب قرار قائد حرس الحدود، أمير كوهين، وبالتنسيق مع مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، سيتم افتتاح وحدة دورية جديدة من حرس الحدود في مدينة بئر السبع. وهي وحدة مكافئة لوحدات دوريات حرس الحدود، التي تعمل اليوم بقوةفي مدينتي القدس والعفولة، حيث تشكل جزءًا هامًا من الحفاظ على أمن السكان.

"تعمل دوريات حرس الحدود حاليًا في مراكز مركزية في مدينتي القدس والعفولة، حيث تعمل كل يوم في مراكز حساسة في المدينة، وفي المحطة المركزية، وفي مراكز التسوق، وفي سوق محانيه يهودا وفي محاور أخرى تتغير وفقًا لذلك.

حول تقييم الوضع الأمني ​​"قال مصدر رفيع في وزارة الأمن العام " لموقع معاريف الإسرائيلي. ويؤثر وجود الدوريات على مستوى الجريمة والمخالفات الأمنية في المناطق التي تم دمجها فيها.

الوحدة الجديدة ستقودها شفرح بوخريس، وهي ضابطة قتال مخضرم في الشرطة العسكرية الجنوبية، تعرفجيدا عاصمة النقب ومحيطها. في السنوات الأخيرة، تصرفت بحزم ضد ظاهرة المخدرات والجريمة في النقب، وبالنسبة لها، فإن تولي قيادة الوحدة الجديدة مهمة وطنية.