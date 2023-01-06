"لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بقدر الضرورة".

وافق مجلس الوزراء السياسي - الأمني (الكابينيت) ​​على عدد من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث "شرعية الاحتلال الإسرائيلي". وقال في بيان نشر ظهر (الجمعة) "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بقدر الضرورة".

قائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ، كما ورد في الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء:

1. تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية للضحايا الاسرائيليين من أجل تنفيذ الحكم في قضية "ليتبك" التي تعوض أهالي الضحايا الذين قُتلوا في اعتداءات إرهابية فلسطينية.

2. البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية.

3. تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (c) "بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية في انتهاك للاتفاقيات الدولية".

4. رفض منح الامتيازات لأصحاب المقاييس الصحية الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل.

5. سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط معاد لإسرائيل، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني.