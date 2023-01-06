إسرائيل: اعتقال مراهقين بشبهة تخريب مقبرة مسيحية في القدس

قائد لواء القدس دورون تورجمان:"سنواصل التزامنا بالحفاظ على الأمن والنظام، والقتال بعزم ودون مساومة ضد المخالفين أينما كانوا"

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن مراهقين يهوديين، (14 و 18 عاما)، اعتقلا للاشتباه في قيامهما بتخريب شواهد القبور في المقبرة المسيحية بالقرب من جبل صهيون في القدس، وعملت الشرطة على احتجازهما لقتقديمهما لمحكمة الصلح في القدس.

وكانت الشرطة قد تلقت شكوى بشأن الأضرار الجسيمة التي لحقت في وقت سابق من هذا الأسبوع بالعديد من شواهد القبور في المقبرة. وأعطى أعضاء الكنيسة للشرطة تسجيل فيديو يظهر فيه شخصان يدخلان المقبرة ويقومان بتخريب شواهد القبور.

Porte-parole de la police القبور المخربة في المقبرة المسيحية في القدس

وصل المحققون وعلماء الطب الشرعي إلى مكان الحادث، ولاحظوا الدمار الواسع وعملوا على جمع الأدلة. وكشف التحقيق أن هذا كان عملاً تخريبياً متعمداً.

في غضون ذلك، التقى قائد لواء القدس دورون تورجمان، أمس الخميس، مع البطريرك اليوناني ثيابولوس الثالث وسكرتيره رئيس الأساقفة أريستارخوس، وأعرب لهم عن التزام الشرطة بتقديم المشتبه بهم إلى العدالة، وعرض قائد المنطقة المساعدة في إصلاح الأضرار التي لحقت بالمقبرة، قائلا: "بصفتنا شرطة لجميع سكان وزوار القدس من اليهود والمسلمين والمسيحيين، فإننا نعمل ضد العنف والتخريب"وتابع "إن أي ضرر يلحق بالمؤسسات والمواقع الدينية هو أمر خطير ويقوض الحياة الموجودة في المدينة لأبناء جميع الأديان والمعتقدات. وسنواصل التزامنا بالحفاظ على الأمن والنظام، والقتال بعزم ودون مساومة ضد المخالفين أينما كانوا"