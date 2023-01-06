فلسطينيون يتهمون إسرائيل بالتجسس باستخدام الماشية

وفقا للصحيفة "هذه ماشية مدربة، تراقب كل التفاصيل"وتابع بأن "المستوطنين يطلقون العنان لقطعان الخنازير البرية من أجل تدمير كل الثقافات الفلسطينية".

وفقا "لفلسطيين ميديا ​​ووتش"، نقلا عن يومية السلطة الفلسطينية الرسمية "الحياة الجديدة"، قالت إن "إسرائيل دربت سرا الماشية للتجسس على الفلسطينيين". وبحسب ما ورد قال أحد القرويين الفلسطينيي، رشد مرار، للصحيفة "على رقبة كل بقرة، يعلقون علامة عليها جهاز تنصت وتسجيل، وأحياناً كاميرات لمراقبة كل التفاصيل""وتابع بأن "المستوطنين يطلقون العنان لقطعان الخنازير البرية من أجل تدمير كل الثقافات الفلسطينية".

ووفقا لصحيفة"الحياة اليومية" فإن "جرائم المستوطنين تتنوع وتتطور، والوسائل التي يستخدمونها في حرب لا حدود لها" ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يزعم فيها فلسطيني أن إسرائيل تستخدم الحيوانات ضدهم، ففي شهر يوليو / تموز 2008، نشر نفس المصدر الإخباري الفلسطيني بيانًا مفاده أن "المستوطنين كانوا يطلقون نوعًا من الفئران المحصنة ضد سم الفئران في البلدة القديمة في القدس، للتجسس".