إيران تعتقل الصحفي الذي أجرى مقابلات مع أسر السجناء

كانت صحيفة “شرق” الإصلاحية الأخرى، قد نشرت في ديسمبر / كانون الأول قائمة بحوالي 40 صحفياً ومصوراً صحفياً محتجزين على صلة بالاحتجاجات

أفادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على صحفي نشر مقابلات مع أسر السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية احتجاجات عمت أرجاء البلاد.وقالت الصحيفة على موقعها على الانترنت “مهدي بيكوغلي رئيس الخدمة السياسية في اعتماد اليومية اعتقل الليلة الماضية" مشيرة إلى أن “كتبت زوجته على تويتر أن هاتف مهدي الخلوي وجهاز الكمبيوتر ومتعلقاته الشخصية تمت مصادرتها أثناء الاعتقال”.

وحكم على 14 إيرانيًا بالإعدام فيما يتعلق بالاضطرابات التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني في الحجز في 16 سبتمبر / أيلول لخرقها "قواعد اللباس النسائية" في إيران.

وتم إعدام رجلين، كلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، الشهر المنصرم فيما يتعلق بالمظاهرات التي تسميها السلطات الإيرانية “أعمال شغب”. وحُكم على 12 آخرين بالإعدام، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى تصريحات رسمية. نصفهم ينتظرون إعادة المحاكمة.وتقول هيئة حقوقية ونشطاء تتخذ من الخارج مقرا لها إن عشرات المحتجين الآخرين يواجهون تهما يعاقب عليها بالإعدام.

وكانت صحيفة “شرق” الإصلاحية الأخرى، قد نشرت في ديسمبر / كانون الأول قائمة بحوالي 40 صحفياً ومصوراً صحفياً محتجزين على صلة بالاحتجاجات.

إحداها هي صحفية شرق، نيلوفر حميدي، التي ساعدت، إلى جانب إلهى محمدي من صحيفة هام ميهان، في كشف حالة مهسا أميني من خلال تقديم تقارير من المستشفى وجنازتها على التوالي. وكلاهما محتجز منذ سبتمبر / أيلول.

ومن جهتها ذكرت أعلى هيئة أمنية في إيران الشهر المنصرم أن أكثر من 200 شخص، من بينهم أفراد في قوات الأمن، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. أبلغت السلطات القضائية عن توجيه اتهامات إلى أكثر من 2000 شخص.