إيران : إعدام رجلَين لارتباطهما بالاحتجاجات في البلاد

وبحسب الموقع فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى مقتل روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح"

قامت إيران، اليوم السبت، بتنفيذ حكما إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، حسب ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وبحسب الموقع فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى مقتل روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح"