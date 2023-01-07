إسرائيل : استهداف نقطة عسكرية في الضفة الغربية

أكد الجيش الإسرائيلي، أن "القوات المتمركزة في الموقع بالقرب من قرية الجلمة الفلسطينية ردت بإطلاق النار على المسلحين الذين تمكنوا من الفرار"

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، أن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار من مركبة على موقع عسكري اسرائيلي بالقرب من السياج الامني في شمال الضفة الغربية ليلة أمس الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن "القوات المتمركزة في الموقع بالقرب من قرية الجلمة الفلسطينية ردت بإطلاق النار على المسلحين الذين تمكنوا من الفرار"، مشيرا إلى أنه "لم ترد انباء عن اصابات للجنود".

وفي وقت سابق، تعرض حارس مستوطنة ومركز عسكري في المنطقة ذاتها الخميس الماضي، لإطلاق نار.

واستهدف مسلحون فلسطينيون في الأشهر الأخيرة، بشكل متكرر المواقع العسكرية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة على طول السياج الأمني ​​في الضفة الغربية، وكذلك المستوطنات اليهودية والمدنيين على الطرق.

وكان المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "العمل بدأ في تشييد جدار إسمنتي ليفصل إسرائيل عن أراضي قطاع غزة، وذلك لتعزيز أمن البلدات الإسرائيلية الأقرب إلى الجانب الفلسطيني".