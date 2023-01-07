إيران تحكم بالإعدام على بطل كاراتيه ومدرب أطفال شاركوا في الاحتجاجات

الاثنان، مدرب كاراتيه ومدرب أطفال انضما إلى متظاهرين آخرين أعدمهما النظام في الأسابيع الأخيرة

ذكرت وكالة أنباء القضاء في البلاد أن إيران أعدمت، اليوم (السبت)، شابين شاركا في المظاهرات وأدينا بقتل أحد عناصر ميليشيا الباسيج. الاثنان، مدرب كاراتيه ومدرب أطفال انضما إلى متظاهرين آخرين أعدمهما النظام في الأسابيع الأخيرة، الذي يحاول قمع موجة الاحتجاجات ضده.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن عشرات المحتجين الآخرين الذين اعتقلوا منذ سبتمبر / أيلول يواجهون عقوبة الإعدام، من بينهم اثنان آخران في نفس القضية. قُتل مئات الأشخاص، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن، خلال الأشهر القليلة الماضية في مظاهرات اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الآداب في طهران لأنها لم تكن ترتدي ملابس الحجاب حسب قوانين الشريعة الإسلامية.

على الرغم من تجاهل السلطات المتزايد لانتهاك قوانين الزي الإسلامي منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، عيّن المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم قائدًا جديدًا للشرطة معروفًا بمواقفه الشوفينية. تم وضع القائد الجديد، أحمد رضا رادان، على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2010 لانتهاكات حقوق الإنسان خلال قمع "الاحتجاج الأخضر" قبل عام. في مناصبه السابقة، أيد التطبيق الصارم لقواعد الملبس، وتعيينه يشير إلى أن خامنئي يتمسك بهذه الطرق من التعامل على الرغم من الانتقادات الغربية المتزايدة والغضب بين قطاعات كبيرة من الجمهور.

وبحسب السلطة القضائية، فإن الشخصين اللذين تم إعدامهما صباح اليوم هما، بطل الكاراتيه محمد مهدي كرامي ومدرب الأطفال محمد الحسيني، اللذان أدينا بقتل روح الله عجميان خلال مظاهرات كرج في 3 تشرين الثاني / نوفمبر. وزعم المحامي المترافع عن كرامي أن النظام لم يسمح له بالتحدث مع عائلته قبل إعدامه. مشيرًا إلى أنه شرع بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء احتجاجا على عدم موافقة السلطات على تمثيل المحامي له.