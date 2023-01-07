تحت أنظار حزب الله: حماس تخطط لعمليات ضد إسرائيل انطلاقا من لبنان

إذا وافق الحزب على تحركات حركة حماس لتنفيذ العمليات، فهذا أمر شديد الأهمية وهو خطير على لبنان

تحت انظار حزب الله تخطط حركة حماس لعمليات ضد إسرائيل انطلاقا من لبنان، جاء هذا بحسب ما أفاد موقع "بيروت أوبزرفر" اللبناني، اليوم (السبت).

وبحسب التقرير، هناك قلق في الأوساط الحكومية والأمنية اللبنانية من تحركات حماس في لبنان، بل إن مجموعة من حماس تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية، وتحديداً من جنوب البلاد.

ونقل الموقع عن مصدر لبناني ذكر أسماء النشطاء: سمير بندي وحسن فرحات ونديم دوابشة وأحمد حمدان عبد الله، وجميعهم فلسطينيون ينتمون لحركة حماس وينشطون في الجنوب، وبحسب المصدر تنتقد الدوائر الأمنية عدم تحرك حزب الله في هذا الشأن، لأن القيام بأي عمل ضد إسرائيل في هذا الوقت بالذات سيعرض لبنان للخطر ويضيف إليه مشكلة جديدة لا داعي لها وسط مجموعة متاعب أخرى في البلاد.

ويشير الموقع إلى أن "حزب الله يسيطر بشكل كامل على جنوب لبنان، ولا يهتم حتى لليونيفيل، وبالتالي لن يتمكن أحد من فعل أي شيء دون موافقته، وإذا وافق الحزب على تحركات حركة حماس لتنفيذ العمليات، فهذا أمر شديد الأهمية وخطير على لبنان ".

و"اذا كانت الحركة فعالة هناك وتعمل وتخزن الاسلحة والصواريخ بدون تحرك احد فان حزب الله يعلم ان الامر اكثر خطورة على لبنان الذي عانى بسبب استخدام جهات خارجية اراضيه لاغراض عسكرية كما حصل في الحرب الاهلية والمجازر والقتل والتهجير التي كانت في السابق".