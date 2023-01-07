عشرات الآلاف في مظاهرة حاشدة في تل ابيب ضد حكومة نتنياهو والتغيير في النظام القضائي

نظمت بعض الاحزاب الإسرائيلية ، مظاهرة احتجاجية في مدينة تل ابيب مساء اليوم السبت

نظمت بعض الاحزاب الإسرائيلية بمقدمتهم حزب العمل ورئيسته الوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي ، مظاهرة احتجاجية في مدينة تل ابيب مساء اليوم السبت، شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجًا على خطة ياريف لافين القانونية، والتي تتضمن إصلاحات بعيدة المدى في درجة التأثير السياسي على النظام القضائي.

بدأت المظاهرات في ساحة هبيما حيث تجمع حسب تقديرات المنظمين حوالي 15 ألف شخص. ساحة هبيما ممتلئة بالكامل وتدفق المتظاهرون على الطرقات المجاورة. بعد ذلك، بدأ المتظاهرون في مسيرة نحو متحف تل أبيب، وبدأوا الآن مسيرة مشاعل ضد الحكومة.

وقالت رئيسة حزب العمل الوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي في ساحة بهيما: يا لها من طاقات في ساحة هبيما! خرجنا مع الآلاف من المتظاهرين الرائعين للتظاهر والصراخ بصوت واضح - لا يمكن تدمير بلدنا! سنواصل الكفاح من أجل ديمقراطيتنا ".

وأعلن منظمو المظاهرة في وقت سابق أنه "ابتداء من الساعة 19:00، سيجتمع في ساحة هبيما جميع المعارضين للانقلاب الذي قامت به حكومة المجرمين والذي يهدد بإيذاء جميع مواطني إسرائيل أينما كانوا، الذي سيحضره أيضا شخصيات عامة ".