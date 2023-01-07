وفد رسمي اسرائيلي يتوجه الى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر لمنتدى النقب

ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى البلاد على الرغم من التوترات التي سادت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بسبب زيارة وزير الأمن القومي بن غفير

من المتوقع أن يغادر وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين غدا (الأحد) متوجها إلى أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدا للاجتماع المقبل لمنتدى النقب المقرر عقده في المغرب. ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى البلاد على الرغم من التوترات التي سادت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بسبب زيارة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى الحرم القدسي (الأقصى). ومطالبة الإمارات بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد بعد ذلك.

وبحسب ما نشر موقع هآرتس الإسرائيلي، من المتوقع أن يضم الوفد إلى أبوظبي مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز ومدراء وزارات حكومية أخرى بما في ذلك الزراعة والصحة والاستخبارات والسياحة والطاقة والتعليم والاقتصاد. ومن المقرر أيضا أن يسافر معهم ممثلون عن قيادة الأمن الوطني وسلطة المياه.

منتدى النقب، الذي انعقد لأول مرة في مارس من العام الماضي في سديه بوكير، هو اجتماع قمة لوزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة. والغرض من المنتدى هو ترجمة اتفاقيات إبراهيم إلى مشاريع مشتركة بين مختلف البلدان. ​​

وفي الاجتماع، اختتم وزراء الخارجية الستة جعل القمة حدثًا سنويًا منتظمًا وتشكيل ست مجموعات عمل مشتركة حول الأمن الإقليمي والطاقة والتعليم من أجل التسامح والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والسياحة.

وفي اجتماع أبوظبي هذا الأسبوع، سيجتمع أعضاء المجموعات المختلفة من جميع الدول الشريكة في المنتدى لتعزيز أوجه التعاون التي ستعرض في الاجتماع في المغرب. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يلتقي مدير عام مستشفى وزارة الخارجية مع نظرائه من الدول الشريكة ويعقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمنتدى.