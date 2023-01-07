وزير الأمن الإسرائيلي يلغي تصاريح 3 مسؤولين فلسطينيين كبار إثر لقائهم الأسير المحرر كريم يونس

واستخدم الثلاثة، محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، تصاريح دخولهم إلى إسرائيل للاحتفال بالإفراج عن يونس

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم (السبت) إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية زاروا منزل الأسير المفرج عنه كريم يونس، الذي أطلق سراحه هذا الأسبوع من السجن بعد 40 عاما.

واستخدم الثلاثة، محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، تصاريح دخولهم إلى إسرائيل للاحتفال بالإفراج عن يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد 40 عامًا من قضاءه في السجون الإسرائيلية.

أفرجت ادارة السجون الاسرائيلية أمس عن كريم يونس الذي قتل مع ماهر يونس الجندي أفراهام برومبرغ عام 1980. على غير العادة، في نهاية قضاء عقوبته، نُقل من السجن إلى مفرق رعنانا حيث تم إنزاله - حتى لا يغادر بوابات السجن كما هو معتاد. وأوضحت مصلحة السجون أنهم أرادوا منع "صورة انتصار" لكريم يونس عند إطلاق سراحه من السجن بينما كانت وسائل الإعلام تنتظر ذلك هناك.

ووصل وفد من حركة فتح يمثله نائب رئيس الحركة محمود العالول وأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح، إلى منزل الأسير المفرج عنه في قرية عارة. كما حضرت الزيارة والدة السجين الثاني ماهر يونس المتواطئ في مقتل الجندي ومن المتوقع الإفراج عنه في غضون أسبوعين.

نتيجة لذلك ، أصدر غالنت تعليماته لمنسق العمليات الحكومية في المناطق، الجنرال غسان عليان، برفض تصاريح الدخول إلى إسرائيل من هؤلاء الثلاثة. تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع جميع المسؤولين الأمنيين المعنيين.

قتل كريم وهار يونس برومبرغ في نهاية عام 1980 عندما كان عائدا إلى منزله في زخرون يعقوب من القاعدة التي خدم فيها في هضبة الجولان. واستعدادًا للإفراج عن الاثنين، لجأ وزير الداخلية أرييه درعي إلى المستشارة القضائية للحكومة ميارا، مطالبًا بتسلم السلطة لسحب الجنسية الإسرائيلية منهم.