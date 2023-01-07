خاص/الماسوني سليمان سالم:هنالك 80 محفل ماسوني في إسرائيل 5 منها ببلدات عربية

وتحدث سالم بأن الماسونية تشعر بأنها بحاجة للخروج لوسائل الاعلام لدحض الشائعات حولها

صرح سليمان سالم، الرئيس الأسبق للمحفل الماسوني الأعظم في إسرائيل في لقاء خاص أجراه الصحافي في i24NEWS رازي طاطور من داخل المحفل الماسوني بإسرائيل، بأن "الماسونية تشعر بالحاجة للخروج لوسائل الإعلام لدحض الشائعات الكثيرة حولها وتلك المتعلقة بنظريات المؤامرة لا سيما لدى الشعوب العربية".

وقال سالم بأن "الماسونية على عكس ما يعتقد الكثيرون، لسنا مع قرون ولا نشرب الدم، بل نؤمن بالله الواحد، كما أننا لا نخفي شيئًا عن العالم، ولا شيء طي السرية، إنما نملك خصوصية وهناك فرق بين الخصوصية والسرية. لدينا خصوصية كما في كل تنظيم وكل منزل"، على حد ذكره.

ونفى الماسوني سالم سالم أي علاقة للماسونية بالصهيونية ودولة إسرائيل، على الرغم من أن كاميرا i24NEWS رصدت رموزًا صهيونية داخل المحفل، حيث علل سالم ذلك بأن المحافل الماسونية عادة ما تحمل رموز البلد الذي تتواجد فيه، وفق ما أشار.

ولاحظت عدسة i24NEWS وجود صور لهيكل سليمان مُعلقة على حيطان المحفل، ما أثار تساؤلات جمة لدى رواد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت المقابلة ردود فعل واسعة في شبكات التواصل ومنصات i24NEWS.

يذكر أن سليمان سالم هو أحد الوجوه البارزة للماسونية في إسرائيل ومسقط رأسه مدينة حيفا، كما أنه شغل مناصب مرموقة في هرم الماسونية، مشيرًا إلى أنه لا يخفي انتماءه على عكس الكثيرين من الماسونيين العرب.

وذكر بأن ثمة 80 محفلًا ماسونيًا داخل إسرائيل، وتبلغ نسبة الماسونيين العرب في إسرائيل نحو 15%، وفق أقواله.

وكشف بأن خمسة محافل ماسونية سرية مُقامة في بلدات عربية في منطقة الجليل.