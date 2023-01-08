لأول مرة: الإمارات تعلن عن إدراج دراسات الهولوكوست في المناهج الدراسية بمدارسها

كانت البداية في إنشاء متحف الهولوكوست الأول والوحيد في العالم العربي في دبي، ويأتي اليوم إعلان سفارة الإمارات السباق

كانت البداية في إنشاء متحف الهولوكوست الأول والوحيد في العالم العربي في دبي، ويأتي اليوم إعلان سفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة عن النية لإدراج دراسات الهولوكوست في المناهج الدراسية، والتي سيتم بناؤها بمساعدة مركز ياد فاشيم الإسرائيلي.

وجاء في الإعلان أن "دراسة الهولوكوست ضرورية للبشرية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة غير المسبوقة تندرج بروح اتفاقيات ابراهيم التي فتحت الطريق أمام الدول العربية الموقعة على التعامل بشكل رسمي ومتعدد المجالات مع إسرائيل أخذت قمة النقب أحد أبرز أشكاله.

كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تبنى شخصيا مسألة تنامي معاداة السامية في بلاده، ودعا إلى اتخاذ كافة التدابير لتطويقها ومعالجة أسبابها. فقد تعهد الرئيس الأمريكي مؤخرا بأنه لن يلتزم الصمت في مواجهة تنامي معاداة السامية في الولايات المتحدة، وقال وهو يقف بجانب الشمعدان اليهودي التقليدي، الذي أضاءه الضيوف بمناسبة الليلة الثانية من ليالي عيد حانوكا: "إنني أدرك خوفكم، وجرحكم، وقلقكم من أن هذه الحقارة والسم الذي أصبح طبيعيا للغاية"، وتابع "الصمت تواطؤ". "يجب ألا نبقى صامتين ... لن أصمت. أمريكا لن تصمت".