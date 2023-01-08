وفد أمريكي موسع ينضم إلى مجموعات عمل منتدى النقب في الإمارات

يسعى إطار التعاون الإقليمي هذا أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قيام وفد أمريكي رفيع المستوى بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب يومي 9 و 10 كانون الثاني (يناير)، حيث سيجتمعون مع ممثلين عن حكومات البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة لدفع مبادراتها لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين.

وسيضم الوفد الأمريكي مستشار الوزارة ديريك شوليت، وكبير المسؤولين للدبلوماسية العامة والشؤون العامة ليز ألين، ومساعد وزير الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة عن مكتب الشرق الأوسط أندرو بليت، والسفيرة إلى وكالات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما، سيندي ماكين، نائبة مساعد الوزير الأول لمكتب شؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، نائب مساعد أول للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمدير ومنسق المياه العالمي في مكتب الصمود والأمن الغذائي مورا باري، نائب مساعد وزيرة الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط دانا سترول، ونائبة مساعد وزير الخارجية لدبلوماسية الطاقة، لورا لوخمان ، ونائب مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لشؤون الأمراض المعدية الدكتور جاي باتلر.

ستركز مجموعات العمل الست على الأولويات التي تم تحديدها في قمة النقب في مارس 2022: الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه؛ الطاقة النظيفة؛ السياحة؛ الصحة؛ التربية والتعايش؛ والأمن الإقليمي. ويهدف الفريق المتنوع المهام إلى تعزيز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو أكثر تكاملاً وازدهارًا من خلال إظهار ما يمكن تحقيقه من خلال العمل معًا لتحقيق نتائج ملموسة، والتغلب على التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص لجميع شعوب المنطقة. يسعى إطار التعاون الإقليمي هذا أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني.

على هامش هذه الاجتماعات متعددة الأطراف، سيجري شوليت اتصالات ثنائية مع كبار المسؤولين الإماراتيين بشأن آخر التطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا وليبيا وإيران، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يغادر وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين اليوم الأحد، متوجها إلى أبو ظبي تمهيدا للاجتماع المقبل لمنتدى النقب المقرر عقده في المغرب. ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى البلاد على الرغم من التوترات التي سادت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بسبب الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى الحرم القدسي (الأقصى)، وسط انتقادات من اليمين واليسار، ومطالبة الإمارات بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد بعد ذلك.