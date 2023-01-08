بن غفير يأمر بتقليص زيارات أعضاء الكنيست للسجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية

في حين سمح بار ليف لأعضاء الكنيست الـ 120 زيارة السجناء الأمنيين، فإنه وفق التعديل الذي أحدثه بن غفير يحق لعضو واحد فقط بالنيابة عن كل كتلة القيام بتلك الزيارة

أعلن وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير صباح الأحد عن قراره إلغاء الإجراء الذي أقره وزير الداخلية السابق عومير بارليف ورئيس الكنيست ميكي ليفي في الحكومة السابقة، الذي سمح لأي عضو كنيست بزيارة السجناء في السجن. وأضاف " بعد أن استنتجت أن هذه الزيارات أدت إلى التحريض على الأعمال الإرهابية والترويج لها".

ووفقًا للخطوط العريضة التي أعدتها حكومة التغيير المنتهية ولايتها بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، والتي نُشرت لأول مرة في يسرائيل هيوم، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 أن يقوم بزيارة فردية مع سجين أمني في السجن، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن القومي والحصول على الموافقة. وتم العمل بالمخطط لفترة تجريبية مدتها عام واحد في آب/أغسطس الماضي.

لكن وفق التعديل الذي أحدثه بن غفير فيحق لعضو واحد فقط بالنيابة عن كل كتلة القيام بتلك الزيارة، علماً أن بن غفير تحدث أكثر من مرة عن تدابير احترازية للتضييق على السجناء الأمنيين في محاولة لإعادة بناء الردع الأمني ومنع عمليات عدائية محتملة، لا سيما حين كان يتفقد مواقع حدوث العمليات ناهيك عن الاشتباك كلاميا مع وزير الأمن الداخلي نفسه واتهامه بأنه لا يفعل شيئا لمنع تلك العمليات.

بن غفير بيّن في رسالته لرئيس الكنيست، أمير أوحانا، أن المخطط الذي يتبناه الآن قد تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل المستشار القضائي للحكومة، وهو يحقق التوازن بين الحاجة إلى تقييد زيارات أعضاء الكنيست للسجناء الأمنيين في السجن وأهمية الحفاظ على قدرتهم على الرقابة البرلمانية.

وأضاف الوزير في رسالته إلى رئيس الكنيست "أعتقد أن هناك اجتماعات لأعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين من أجل إعطاء هؤلاء السجناء مهلة وقد تؤدي إلى التحريض والترويج للدعاية الإرهابية. "

وقال وزير الأمن القومي: "حان الوقت لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح بزيارات لدعم الارهاب والتحريض عليه خلال مناوبتي".

تم تبني الإجراء الأصلي في عام 2016 بعد أن تم القبض على عضو الكنيست باسل غطاس وهو يقوم بتهريب الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات للسجناء الأمنيين في السجن. وفي أعقاب ذلك، قرر الوزير بارليف تغيير الإجراء والسماح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة السجناء الأمنيين، وهو ما يختلف بشأنه المسؤولون المهنيون في الشاباك والمخابرات الذين عارضوا توسيع نطاق الزيارات.